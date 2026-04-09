La financiación alternativa se consolida como complemento a la banca tradicional en un mercado cambiante

La segunda mesa de la jornada Zaragoza Financiación Alternativa para Empresas ha girado en torno a las Alternativas de financiación para impulsar el desarrollo empresarial. En el debate han participado Esther Montes, directora general de Negocio Nacional en ICO-Instituto de Crédito Oficial; Luis Figueras Fernández, socio de Debt Advisory en Implica Corporate Finance; Ramiro Fumanal Vega, responsable de producto de Kintai; y Alberto Longás, CFO en TQ Eurocredit. La mesa ha estado moderada por el periodista de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN Sergio H. Valgañón.

La primera cuestión ha abordado la forma en la que las empresas buscan financiación. Ramiro Fumanal ha defendido que lo primero que debe hacer una compañía es entender bien cuáles son sus necesidades, ya que "no es lo mismo buscar financiación para el circulante que para un activo". Por ello, ha considerado fundamental "tener un buen encaje" y encontrar el producto que mejor se adapte a cada caso.

Luis Figueras ha coincidido con esta idea y ha añadido que el circulante es "la sangre que fluye por la economía de una empresa", por lo que resulta vital comprender cómo funciona una buena financiación y cómo sacar partido de ella. Además, ha puesto el foco en la volatilidad del contexto actual. Aun así, ha señalado que las financieras tienen un "máster" en adaptarse, después de haber demostrado una gran capacidad de supervivencia ante escenarios como el covid-19, la guerra en Ucrania o los aranceles de Donald Trump.

Planificación, liquidez y flexibilidad

En este sentido, Figueras ha insistido en la necesidad de tener la situación financiera bien controlada, especialmente en un momento en el que "el circulante tradicional bancario está más limitado" y se abre "una puerta interesante a la financiación alternativa para complementarlo". De hecho, ha querido redefinir el propio término "alternativa", al considerar que se trata más bien de una financiación complementaria, ya que los empresarios "no deberían elegir entre esta y la tradicional". A su juicio, se trata de una tendencia claramente al alza y cada vez más compañías optan por esta fórmula.

Luis Figueras Fernández, socio de Debt Advisory en Implica Corporate Finance en la I Jornada Zaragoza de Financiación Alternativa para Empresas / Miguel Ángel Gracia

Por su parte, Alberto Longás ha incidido en la importancia de "ir con calma" a la hora de elaborar un plan de financiación y estructurar bien el proyecto, porque el timing es "fundamental". En esa misma línea, ha subrayado la necesidad de "no esperar a que lleguen los problemas de liquidez" y de organizar la financiación con antelación para estar preparados ante posibles imprevistos, especialmente en el sector inmobiliario.

Longás ha resaltado también que es "muy importante" contar con una estrategia de fondo para afrontar el contexto actual y ha defendido que la financiación alternativa forma parte de la solución. Además, ha introducido el concepto de flexibilidad, al considerar que, en un escenario de volatilidad, la banca tradicional "no puede permitirse el lujo de esa capacidad de adaptarse", mientras que la financiación alternativa "da un paso al frente" y se consolida como una oportunidad de valor.

En la misma línea, Esther Montes ha coincidido con el resto de participantes y ha puesto en valor el papel público del ICO, que "con sus más de 50 años de historia" ha iniciado una nueva fase de digitalización para ofrecer una vía de financiación a las pymes, que representan el 99% del tejido productivo español. El objetivo de esta línea, ha explicado, es "cubrir las necesidades que tienen de circulante y de inversión". Además, ha destacado que, al tratarse de una entidad pública, el ICO puede ir "un poquito más allá por plazo".

Crecer o diversificar

A medida que ha avanzado el debate, también se ha planteado la cuestión de si las empresas deben priorizar el crecimiento o apostar directamente por la diversificación. Figueras ha insistido en la importancia de "tomarse el tiempo necesario" para "decidir bien". Ese "ejercicio de transparencia" con la entidad financiera, ha señalado, favorece encontrar la solución que mejor se adapta a las necesidades de cada empresa.

Longás, por su parte, ha resumido su consejo en una idea clara: "La calma y la preparación es fundamental". Según ha explicado, los principales errores suelen estar relacionados con los plazos. A ello ha sumado la necesidad de comprender bien las condiciones, contar con un modelo de negocio bien estructurado, disponer de información económica actualizada y demostrar que la empresa tiene una base sólida.

Alberto Longás, CFO en TQ Eurocredit en la I Jornada Zaragoza de Financiación Alternativa para Empresas / Miguel Ángel Gracia

Fumanal también ha insistido en que "hay problemas que no se pueden predecir", por lo que resulta indispensable disponer de una buena financiación no solo para evitar dificultades, sino también para aprovechar las oportunidades que puedan surgir. En este punto, ha diferenciado la financiación alternativa de la banca tradicional, al señalar que los bancos, sujetos a una regulación más exhaustiva, no siempre cubren todos los huecos que necesitan los empresarios, un espacio en el que entra este tipo de financiación.

Desde el sector público, Montes ha explicado que las empresas que acuden al ICO para financiarse se agrupan en tres grandes líneas de trabajo. Por un lado, las grandes empresas nacionales, que son las que "nos dan el dinero" con buenos tipos de interés, como Endesa. Por otro, los proyectos vinculados a autopistas, parques renovables o vivienda. Y, por último, la financiación a pymes, una pata que ha considerado especialmente relevante.

Esther Montes, directora general de Negocio Nacional en ICO - Instituto de Crédito Oficial en la I Jornada Zaragoza de Financiación Alternativa para Empresas / Miguel Ángel Gracia

Montes ha explicado que navegar entre la burocracia o encontrar un asesor financiero "no es tan fácil para las pequeñas empresas". Por ello, el ICO trabaja de la mano de estas entidades para ayudarlas a seguir creciendo. Además, ha insistido en la vertiente digital del organismo, al destacar que "en tan solo cinco minutos y cuatro pantallas se puede solicitar la financiación". Incluso, ha añadido, los empresarios pueden seguir "en tiempo real" el estado de su solicitud.

Un mercado en expansión

En el turno final, los participantes han compartido su visión general sobre el mercado de la financiación alternativa. Luis Figueras ha insistido en la tendencia al alza de este tipo de financiación, cuya cuota en España ronda el 20% de las empresas, frente al 60% en Estados Unidos. A su juicio, el sector tiene "un gran recorrido por delante", aunque para seguir creciendo será necesaria una "cierta estabilidad económica" que anime a los inversores a seguir apostando por estos fondos.

Ramiro Fumanal ha vuelto a poner el acento en la importancia de que las empresas "tengan un buen pulso financiero para cumplir todas las necesidades que quieran cumplir con su trabajo". También ha recordado que "hay que pedir las cosas cuando las cosas van bien, no cuando ya tienes el problema encima". En su opinión, contar con liquidez permite que el empresario sea más viable a largo plazo y pueda aprovechar nuevas oportunidades para generar más beneficio.

Ramiro Fumanal Vega, Partnerships Manager en Kintai en la I Jornada Zaragoza de Financiación Alternativa para Empresas / Miguel Ángel Gracia

Desde el sector público, Esther Montes ha apuntado que una de las prioridades actuales pasa por "poner el foco" en la construcción industrializada para ampliar el parque de vivienda en España. Como ejemplo, ha citado el proyecto del Gobierno central para construir 15.000 viviendas, de las que el ICO ha financiado 7.000. Por ello, ha asegurado que continúan trabajando "para seguir sacando alternativas de financiación".

Por último, Alberto Longás ha definido la financiación como un sector "que se está especializando" y en el que "cada día aparecen nuevas oportunidades". Aunque ha reconocido la incertidumbre del momento actual, también ha insistido en la tendencia ascendente del sector y en la aparición de empresas especializadas capaces de responder a necesidades muy concretas. Sobre todo, ha querido poner en valor que la financiación alternativa aporta diversas opciones "para encontrar soluciones que se adaptan casi a cualquier situación", una evolución que va in crescendo y que, a su juicio, "no va a parar". Por eso, ha recalcado la importancia de estar informados y conocer todas las posibilidades que se abren ante los nuevos retos.