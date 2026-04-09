La financiación alternativa gana peso en el sector inmobiliario por su agilidad y complementariedad con la banca

La financiación alternativa se abre paso entre las empresas como una vía cada vez más utilizada por su flexibilidad, rapidez y capacidad para complementar a la banca tradicional. Así quedó patente en la I Jornada Zaragoza Financiación Alternativa para Empresas, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso de TQ Eurocredit e Implica Corporate Finance y la colaboración de Kintai.

El encuentro, celebrado en el Hotel Alfonso de Zaragoza y al que asistieron cerca de un centenar de directivos de distintos sectores económicos de la comunidad, sirvió para poner el foco en las nuevas fórmulas de financiación y en su aplicación práctica en el tejido empresarial. Uno de los ámbitos analizados fue el inmobiliario, protagonista de la primera mesa de debate de la jornada, moderada por el periodista Jorge Heras y titulada Financiación inmobiliaria ante un ciclo de transformación. En ella participaron Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit; Cristina Alfaro, managing director de Implica Corporate Finance; Juan Carlos Bandrés, presidente del clúster CICA y director general de Grupo Lobe; y Sergio Fernández Ayuso, director de Riesgo de Crédito de Ibercaja y miembro del Comité de Dirección.

Un sector en transformación ante la falta de vivienda

La conversación arrancó con un diagnóstico compartido: el sector atraviesa una profunda transformación marcada por la falta de vivienda, las dificultades para aumentar la producción y la necesidad de modernizar procesos. Juan Carlos Bandrés subrayó que la construcción sigue trabajando “con formas y maneras del siglo XX” y defendió la necesidad de dar “el salto al siglo XXI”. En su opinión, no basta con avanzar en construcción industrializada, sino que es preciso industrializar el conjunto del sector, ya que la manera tradicional de trabajar está penalizando el desarrollo de vivienda y elevando costes.

En esa misma línea, Bernat Martínez incidió en que "existe una demanda de vivienda que el sector no está siendo capaz de cubrir", algo inédito hasta ahora. Entre los principales cuellos de botella citó la escasez de suelo, la falta de mano de obra cualificada y la ausencia de relevo generacional, a lo que se suma un problema adicional en el ámbito de la construcción industrializada: las limitaciones que impone la normativa actual a su financiación. Según explicó, es precisamente ahí donde la financiación alternativa está entrando de forma progresiva para dar respuesta a un vacío que la banca tradicional no siempre puede cubrir.

En palabras de Juan Carlos Bandrés, presidente del CICA, "no basta con avanzar en construcción industrializada, sino que es preciso industrializar el conjunto del sector". / Miguel Ángel Gracia

Cambio de ciclo, más demanda y más dificultades para promover

Cristina Alfaro (Implica Corporate Finance) coincidió en que el mercado inmobiliario vive una gran oportunidad de crecimiento, y rechazó que pueda hablarse de una nueva burbuja. A su juicio, el momento actual responde más bien a "un cambio de ciclo en el que oferta y demanda han dejado de acompasarse y esa brecha está dificultando el acceso a la vivienda para la clase media y para los jóvenes". Aunque la demanda existe, señaló, muchos promotores no son capaces de sacar adelante todos los proyectos necesarios por la combinación de varios factores entre los que enumeró: falta de suelo, encarecimiento de materias primas, escasez de mano de obra y unas exigencias de riesgo cada vez mayores en el ámbito financiero. Pese a ello, defendió que el sector seguirá creciendo, aunque tendrá que adaptarse a una nueva realidad en la que será clave construir vivienda más asequible.

Desde la óptica bancaria, Sergio Fernández Ayuso (Ibercaja) sostuvo que las entidades financieras mantienen su apetito inversor por el sector inmobiliario porque existe una demanda estructural que sigue sosteniendo el mercado. Sus previsiones apuntan a que el crecimiento continuará, aunque también lo hará la presión sobre los precios de la vivienda. Como ejemplo, destacó que Ibercaja incrementó en 2025 un 30% su actividad en financiación a la construcción y otro 30% en financiación a particulares y la tendencia apunta a que se mantendrá en 2026. Con todo, Fernández Ayuso alertó de varios factores de incertidumbre, en especial del impacto que puedan tener el riesgo geopolítico, la inflación y la evolución del euríbor -que en el último mes ha pasado del 2'20 al 2'80- sobre la capacidad de compra de vivienda.

Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit, explicó que la financiación alternativa puede entrar en distintas fases de una promoción. / Miguel Ángel Gracia

Dónde entra la financiación alternativa

Uno de los bloques centrales del debate se centró en delimitar el papel de la financiación alternativa en este nuevo escenario. Cristina Alfaro explicó que esta fórmula está ocupando espacios a los que la banca no llega, bien por criterios de riesgo, bien por su propia capacidad para atender determinadas operaciones, aunque quiso dejar claro que no se está destinando a financiar proyectos inviables. En su opinión, uno de los grandes cambios del mercado se ha producido desde que la financiación alternativa ha comenzado a participar en la financiación de suelo, lo que permite a los promotores aumentar su capacidad productiva y, con ello, contribuir a generar más vivienda. También destacó su utilidad "en operaciones en las que la banca exige elevados niveles de preventas", una larga trayectoria previa del promotor o unos plazos de respuesta que no siempre encajan con la urgencia de las operaciones.

Bernat Martínez ahondó en esa idea y explicó que la financiación alternativa puede entrar en distintas fases de una promoción. Habitualmente lo hace al inicio, cuando todavía no se cumplen los requisitos exigidos por la banca tradicional, actuando como puente hasta que el proyecto alcanza un grado de madurez suficiente para que una entidad financiera convencional asuma la operación en condiciones más competitivas. Esa fórmula, apuntó, "aporta al promotor más flexibilidad y agilidad, al tiempo que reduce la necesidad de realizar una aportación inicial tan elevada". También indicó que, en algunos casos, la financiación alternativa acompaña el proyecto de principio a fin.

El director general de TQ Eurocredit señaló además que esta fórmula está siendo especialmente relevante en nuevos mercados vinculados al "living", donde en muchos casos la estructura financiera depende casi por completo de capital alternativo. Son modelos, apuntó, que ya han sido testados con éxito en otros países, pero que en España todavía no siempre son vistos por la financiación tradicional como negocios suficientemente maduros. También destacó su valor añadido en el desarrollo de la construcción industrializada, un ámbito en el que la banca convencional encuentra más dificultades para operar.

Cristina Alfaro, managing director de Implica Corporate Finance, destacó la complementariedad entre financiación alternatova y banca tradicional. / Miguel Ángel Gracia

Complementariedad entre la banca y la financiación alternativa

Lejos de plantearse como una rivalidad, el debate dejó una idea clara: banca tradicional y financiación alternativa están llamadas a convivir y colaborar. Fernández Ayuso señaló que la banca tiene más complicado entrar en fases iniciales de proyectos inmobiliarios, pero que una vez que los proyectos están más avanzados sí existe interés por financiarlos, además con "unos costes más atractivos para el cliente". En ese sentido, rechazó que la financiación alternativa deba verse como una competidora y la definió como “un agente más” dentro del ecosistema financiero.

Fernández Ayuso también defendió que no se ha producido un endurecimiento de los criterios de concesión de crédito en los últimos años, sino más bien el mantenimiento de unos estándares estables aunque diferentes a los que existían antes de la crisis de 2008, en un contexto, recordó, de gran exigencia normativa y supervisora para la promoción inmobiliaria.

Y, precisamente para avanzar en esa complementariedad, Bernat Martínez fue más allá y apeló a evolucionar hacia un modelo más colaborativo entre ambas partes (alternativa y tradicional), con el cliente en el centro del proceso. Según defendió, sería deseable definir desde el principio cuándo entra cada financiador y articular fórmulas que eviten duplicidades de costes para el promotor, por ejemplo en cuestiones hipotecarias. Ese cambio, sostuvo, permitiría ganar eficiencia y aportar más valor al cliente final.

Sergio Fernández Ayuso, director de Riesgo de Crédito de Ibercaja, destacó que la banca mantiene el apetito inversor en el sector inmobiliario. / Miguel Ángel Gracia

La industrialización, gran reto pendiente del sector

La industrialización de la construcción ocupó otro de los momentos destacados de la mesa. Bandrés reconoció que el sector está evolucionando, pero "no a la velocidad deseable". A su juicio, sigue existiendo una visión excesivamente tradicional de la construcción, con reticencias hacia conceptos como la estandarización o la producción en serie. Sin embargo, defendió que la construcción industrializada puede dar lugar a un producto de mayor calidad, precisamente por reducir la dependencia de procesos manuales. Además, insistió en que calidad, diseño e industrialización no son incompatibles y reclamó a las administraciones más flexibilidad para favorecer este cambio de modelo.

En ese punto, Bernat Martínez explicó por qué la banca tradicional tiene tantas dificultades para financiar este tipo de desarrollos. El problema, detalló, es de encaje legal: la normativa actual solo permite hipotecar aquello que está anclado al terreno, por lo que los elementos constructivos fabricados fuera de la obra no pueden ser tasados ni computados del mismo modo. Eso obliga al promotor a anticipar una parte importante de los costes y limita la capacidad de financiación en las primeras fases. Frente a ello, explicó que la financiación alternativa está tratando de aportar soluciones prácticas a través de una coordinación más estrecha entre promotor, constructor, tasadora y financiador, aunque reconoció que "se trata de un parche ante un vacío normativo" que sigue sin resolverse.

El contexto internacional añade incertidumbre

En la recta final del debate, los participantes analizaron el efecto del contexto geolpolítico internacional sobre el sector inmobiliario. Fernández Ayuso señaló que la evolución del euríbor será uno de los factores más determinantes para el acceso a la vivienda, mientras que Alfaro apuntó que los conflictos geopolíticos pueden traducirse en mayores costes de materias primas, tensiones en la cadena de suministro y más cautela a la hora de emprender nuevos proyectos. Martínez añadió que la incertidumbre tiende a enfriar el apetito inversor, lo que puede agravar todavía más el déficit de vivienda existente. Bandrés, por su parte, alertó del posible enfriamiento de la demanda ante la expectativa de que aumenten tanto los costes como el precio del crédito, pero no quiso ser alarmista.

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La mesa redonda dejó así una fotografía clara del momento que vive el sector inmobiliario: con potencial de crecimiento, pero también con obstáculos estructurales que exigen nuevas respuestas. Entre ellas, la financiación alternativa gana protagonismo como herramienta para desbloquear proyectos, complementar a la banca tradicional y dar cobertura a nuevas formas de construir y promover vivienda.