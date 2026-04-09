Ibercaja y las cámaras de comercio de Barcelona y Zaragoza analizan opciones de colaboración

El análisis de la situación económica internacional y nacional; la previsión del desarrollo empresarial en Zaragoza y Aragón, Barcelona y Cataluña; así como los proyectos más destacados de ambas comunidades y las opciones de colaboración empresarial han sido los temas analizados en la reunión mantenida esta en el Espacio Xplora de Ibercaja en Zaragoza por Ibercaja, Cambra de Comerç de Barcelona y Cámara de Comercio de Zaragoza.

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, el Presidente de Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, y el Presidente de Cámara de Comercio de Zaragoza, Jorge Villarroya, han participado en este encuentro acompañados de algunos representantes de la entidad financiera, de las Cámaras y de destacados grupos empresariales de ambos territorios.

Iglesias se ha mostrado "muy orgulloso y agradecido de poder formar parte de unas instituciones como Cambra de Comerç de Barcelona y Cámara de Comercio de Zaragoza, ya que a Ibercaja nos permite materializar y poner de manifiesto nuestra apuesta por impulsar el tejido empresarial de los territorios donde tenemos una relevante presencia. En el banco, estamos convencidos de que la colaboración es la fórmula que permite llegar más lejos, como queda patente en el papel que desempeñan las Cámaras que hoy están con nosotros y que desde Ibercaja apoyamos de forma activa".

Para Santacreu "tener un socio socio institucional como Ibercaja nos ayuda a avanzar en nuestro objetivo de ayudar al tejido empresarial catalán a ser más potente y competitivo, fomentando las alianzas con empresas de diferentes sectores e impulsando proyectos de colaboración".

Por su parte, Villarroya, ha realizado una propuesta, tras presentar los grandes datos de las inversiones estratégicas en Aragón, en la que invita a que "las dos instituciones camerales, con la colaboración de Ibercaja, abordemos conjuntamente un estudio sobre las oportunidades de colaboración empresarial entre Aragón y Cataluña".

Impulso al tejido empresarial y al desarrollo económico catalán

En el marco de este encuentro, Ibercaja y Cambra de Comerç de Barcelona han renovado el acuerdo que mantienen desde 2024 con la finalidad de fomentar la cooperación entre ambas entidades, sobre la base de sus valores compartidos y de objetivos comunes vinculados al impulso del tejido empresarial y al desarrollo económico.

Tras dos años de "fructífera colaboración" el banco y la Cámara han reafirmado en el día de hoy su voluntad de dar continuidad a “un proyecto compartido que aporta valor a ambas organizaciones y al entorno económico al que sirven”.

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Con la ratificación de este convenio, Ibercaja y Cambra de Comerç de Barcelona reiteran su compromiso de seguir identificando y desarrollando nuevos ámbitos de interés común, con el propósito de ampliar y enriquecer las líneas de colaboración existentes y adaptarlas a los nuevos retos y oportunidades que se presentan.