La Olimpiada Española de Física regresa a Aragón: la Universidad de Zaragoza será la sede

La Universidad de Zaragoza será la sede de la fase nacional de la XXXVII Olimpiada Española de Física. Cerca de un centenar de estudiantes preuniversitarios procedentes de todas las comunidades autónomas se darán cita del 10 al 13 de abril en la capital aragonesa. Se trata de la tercera ocasión en la que esta fase nacional se celebra en Aragón, tras las ediciones de 1991 en Jaca y 2006 en Teruel.

Los participantes, seleccionados previamente en sus respectivas fases locales por su alto rendimiento académico, afrontarán exigentes ejercicios teóricos y experimentales diseñados para evaluar sus conocimientos, su capacidad de razonamiento y sus habilidades prácticas en laboratorio.

Los cinco mejores clasificados representarán a España en la Olimpiada Internacional de Física y del sexto al noveno, en la Olimpiada Iberoamericana. Más allá de la competición, participarán también en diversas actividades institucionales y espacios de convivencia que completan el programa de la olimpiada.

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La Facultad de Ciencias y el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza serán los principales escenarios de un encuentro que refuerza el compromiso de la institución académica, en colaboración con la sección territorial de Aragón de la Real Sociedad Española de Física, con la promoción del talento científico joven y la difusión de la cultura científica, a través de su implicación en iniciativas que contribuyen a despertar vocaciones y acercar la ciencia a la sociedad.