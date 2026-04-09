Pilar Alegría se reúne con Fapar y denuncia la "asfixia" de Azcón a los servicios públicos y la educación
La secretaria general del PSOE rechaza la "privatización" de la educación pública, tras el anuncio del concierto del primero de Bachillerato por parte del Gobierno en funciones
La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha rechazado la "privatización" de la educación pública que a su juicio quiere llevar a cabo el presidente en funciones, Jorge Azcón. "La privatización del Bachillerato es el mensaje que lanza Azcón, que tiene como prioridad asfixiar lo público y destinar dinero público para privatizar la educación, mientras que por otra parte sigue habiendo muchas necesidades en la educación pública", ha denunciado Alegría tras escuchar las reivindicaciones y argumentos de FAPAR y de los sindicatos UGT y CCOO ante el anuncio de concertar la etapa educativa no obligatoria del Bachillerato en Aragón.
La presidenta de FAPAR, Nieves Burón, y Medea Gracia (UGT) y Esmeralda Gómez (CC.OO.) han trasladado a Pilar Alegría y el diputado socialista Jorge Pastor su rotundo rechazo a esta medida que supone un "ataque directo a la educación pública".
Alegría ha lamentado que entre las prioridades de Azcón "no esté por ejemplo abrir un nuevo colegio en Parque Venecia en Zaragoza o poner en marcha el Instituto Público El Monzón, o preocuparse también por aquellos escolares que no tienen línea caliente en las cocinas de sus colegios, o no atender la idiosincrasia de Aragón, con una presencia muy importante de la escuela rural, de colegios que se construyeron en los años 50 y 60 y que necesitan ser arreglados, remodelados y actualizados".
"Mucho me temo que estos planteamientos ideológicos, de cambio de modelo educativo en Aragón, lo vamos a seguir viendo a lo largo de la legislatura, si finalmente consiguen ponerla en marcha", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación. La socialista ha reiterado su rechazo a la privatización de la educación de una etapa que no es obligatoria y en la que además hay unas "2.000 plazas públicas" sin cubrir en estos momentos, según denuncian las mismas entidades.
Pilar Alegría ha reprochado las formas y el fondo del anuncio de la privatización del Bachillerato, "hecho por el señor Azcón con nocturnidad, alevosía y por la puerta de atrás" y ha recordado que desde el grupo socialista en las Cortes de Aragón han solicitado la comparecencia en Cortes del presidente en funciones para explicar este anuncio.
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