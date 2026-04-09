Pilar Alegría se reúne con Fapar y denuncia la "asfixia" de Azcón a los servicios públicos y la educación

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha rechazado la "privatización" de la educación pública que a su juicio quiere llevar a cabo el presidente en funciones, Jorge Azcón. "La privatización del Bachillerato es el mensaje que lanza Azcón, que tiene como prioridad asfixiar lo público y destinar dinero público para privatizar la educación, mientras que por otra parte sigue habiendo muchas necesidades en la educación pública", ha denunciado Alegría tras escuchar las reivindicaciones y argumentos de FAPAR y de los sindicatos UGT y CCOO ante el anuncio de concertar la etapa educativa no obligatoria del Bachillerato en Aragón.

La presidenta de FAPAR, Nieves Burón, y Medea Gracia (UGT) y Esmeralda Gómez (CC.OO.) han trasladado a Pilar Alegría y el diputado socialista Jorge Pastor su rotundo rechazo a esta medida que supone un "ataque directo a la educación pública".

Alegría ha lamentado que entre las prioridades de Azcón "no esté por ejemplo abrir un nuevo colegio en Parque Venecia en Zaragoza o poner en marcha el Instituto Público El Monzón, o preocuparse también por aquellos escolares que no tienen línea caliente en las cocinas de sus colegios, o no atender la idiosincrasia de Aragón, con una presencia muy importante de la escuela rural, de colegios que se construyeron en los años 50 y 60 y que necesitan ser arreglados, remodelados y actualizados".

"Mucho me temo que estos planteamientos ideológicos, de cambio de modelo educativo en Aragón, lo vamos a seguir viendo a lo largo de la legislatura, si finalmente consiguen ponerla en marcha", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación. La socialista ha reiterado su rechazo a la privatización de la educación de una etapa que no es obligatoria y en la que además hay unas "2.000 plazas públicas" sin cubrir en estos momentos, según denuncian las mismas entidades.

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Pilar Alegría ha reprochado las formas y el fondo del anuncio de la privatización del Bachillerato, "hecho por el señor Azcón con nocturnidad, alevosía y por la puerta de atrás" y ha recordado que desde el grupo socialista en las Cortes de Aragón han solicitado la comparecencia en Cortes del presidente en funciones para explicar este anuncio.