PP y Vox no tienen fecha para su próxima reunión pero pretenden "acelerar" las conversaciones por el Gobierno de Aragón

Partido Popular y Vox vuelven a calmar sus discursos después de su primera reunión pública por la gobernabilidad de Aragón. El primer encuentro con declaraciones a los medios de comunicación se cerró este miércoles en Zaragoza con cuatro temas -seguridad, inmigración, fiscalidad y vivienda- en el candelero, pero con pocas novedades sobre la relación que los dos partidos tendrán en el Pignatelli antes, seguro, del 3 de mayo. Ni fechas ni consejerías ni anuncios grandilocuentes tras un encuentro que vuelve a dejar un ritmo bajo: los populares, en el Gobierno autonómico en funciones, han seguido este jueves trabajando en gestión, mientras que la ultraderecha ha desplazado a todos sus cargos a Andalucía, en una reunión de su Ejecutiva en Málaga para iniciar una campaña electoral que se parecerá mucho a la vivida en Extremadura, Aragón y Castilla y León en el último trimestre.

A ambos lados del puente aéreo el discurso ha sido el mismo que el miércoles. El PP sigue convencido en alcanzar el acuerdo dentro del plazo y Vox da margen a los líderes autonómicos, mostrando que están "contentos" por este encuentro con el equipo negociador de Jorge Azcón. En Madrid, tanto Ester Muñoz como Juan Bravo, pesos pesados en Génova, han quitado hierro a las críticas que la ultraderecha dirige desde hace semanas hacia los colaboradores directos de Alberto Núñez Feijóo. Cada uno, a su manera, defiende su territorio.

La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, elegida como voz del PP en la negociación, Mar Vaquero, ha insistido en "el compromiso" que ha asumido su partido para "tener un Gobierno a partir del día 3 de mayo", límite máximo que da la normativa. "Somos conscientes del mandato de las urnas, que es que estas dos formaciones políticas llevarían a cabo un Gobierno muy sólido en el caso de que se llegue a ese acuerdo", ha analizado la número dos de Jorge Azcón. Este miércoles, al finalizar el encuentro, Vaquero también hablo de solidez y robustez y un proyecto para cuatro años, borrando los fantasmas de la primera intentona con Vox, que duró once meses con la espantada de la ultraderecha de los Gobiernos autonómicos en el verano de 2024 por la gestión de la inmigración.

"Es muy importante que las dos formaciones políticas podamos avanzar en esos acuerdos", ha resumido la popular, que ha hablado de "continuidad" en el contacto de este miércoles. Los dos partidos han reconocido en las últimas horas que la conversación entre el equipo de Azcón y la dirección nacional de Vox es fluida. El líder aragonés del PP ha asumido en primera persona en esos contactos, que se dan con la cúpula de Santiago Abascal, personificada en Montserrat Lluis, quien coordina las acciones de la ultraderecha en la política autonómica.

Sin pistas, eso sí, para la próxima reunión. "No salimos con una fecha", ha afirmado Vaquero, que sí ha avanzado que en los próximos encuentros -que los habrá- se abordarán "otros temas que son claves para conformar el Gobierno". La vicepresidenta en funciones ha hablado de "acelerar esos contactos para cada vez concretar más las medidas" de cara a esa investidura que no tiene día.

Vox, "optimistas y contentos" con las negociaciones

Vox ya mira a las elecciones de Andalucía. La ultraderecha se ha reunido este jueves en Málaga, en un encuentro entre sus líderes autonómicos y nacionales para lanzar la campaña electoral en la comunidad autónoma. El secretario general, Ignacio Garriga, ha valorado la situación en Aragón y Extremadura, las dos autonomías en las que las negociaciones ya están más que avanzadas.

"Hay que ser prudentes, porque una negociación no se cierra hasta que se llegue a un acuerdo", ha matizado Garriga, que sí ha dicho estar "contento" por el curso de unas conversaciones que son "optimistas y sobre todo conscientes de la responsabilidad" que asumen los dos partidos en la conformación de estos dos Ejecutivos.

Alejandro Nolasco, tercero por la derecha, en una foto de familia de los portavoces autonómicos de Vox, este jueves en Málaga. / VOX

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y en eso estamos para evidentemente no tener que volver a repetir unas elecciones porque los electores ya dijeron y se pronunciaron en las elecciones", ha afirmado Garriga, que aspira a lograr "ventajas para los extremeños, para los aragoneses y para los ciudadanos de Castilla y León" y que quiere "demostrar" en esas comunidades que "todo aquello que decían PP y PSOE que no se podía cambiar, Vox va a lograr avances en esas materias".