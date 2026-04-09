El recorte de fondos a IU y Teruel Existe en las Cortes de Aragón puede llegar al Tribunal Constitucional: "Es un atentado a la pluralidad política"

Dicho, y hecho. Los portavoces de Teruel Existe y de Izquierda Unida en Aragón avisaron de que estudiarían todas las medidas posibles para hacer frente al recorte de fondos que sufrirán en esta nueva legislatura tras el pacto entre el PP, el PSOE y Vox, por el que se reducen las subvenciones para el personal a los grupos minoritarios, y este jueves han confirmado que elevarán una queja a la Mesa de las Cortes y, de no producirse una rectificación, presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

"Ya dijimos que esto que han pactado PP, PSOE y VOX es un atentado a la pluralidad política que se supone que representan estas Cortes de todos los aragoneses. Es la primera vez en democracia, y esto lo quiero subrayar, que se rompe el consenso para que todos los partidos políticos con representación parlamentaria estén lo suficientemente dotados económicamente como para poder defender a los ciudadanos que les han votado", ha denunciado Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón. "Mediante la insuficiente dotación económica para personal, se está indirectamente violando el derecho a la participación política. Por eso hemos presentado un recurso ante la Mesa y Junta de Portavoces para que reconsideren la posición", ha explicado.

Por su parte, la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón y portavoz de la formación en el Parlamento aragonés, Marta Abengochea, ha señalado que "esto supone una ruptura del consenso histórico". "Estos partidos llevan dos meses en conversaciones para formar gobierno y no hay manera, y en dos minutos se ponen de acuerdo incluso con la oposición para repartirse el dinero. Este reparto no es una cuestión técnica, sino una decisión política que recorta derechos democráticos y limita la capacidad de quienes representamos a una parte importante de la mayoría social para hacer nuestro trabajo en condiciones dignas”, ha lamentado Abengochea.

Guitarte ha querido subrayar "la tremenda hipocresía de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que son incapaces de pactar nada que sea constructivo para los ciudadanos, pero que se han puesto de acuerdo para repartirse el dinero de estas Cortes de Aragón. Eso no vamos a permitir que se olvide cuando vuelvan a escenificar sus desacuerdos ideológicos. Parece que el dinero es el pegamento más eficaz cuando se trata de llegar a acuerdos".

En este sentido, Abengochea ha vuelto a denunciar que "aplicar un criterio aparentemente proporcional sin garantizar mínimos suficientes lo que hace es impedir que los grupos pequeños puedan desarrollar su labor, vaciando de contenido el pluralismo democrático y reforzando a quienes ya tienen más poder institucional".

Guitarte ha asegurado, por otro lado, que llegarán "hasta el final" con su denuncia. "Si este recurso ante la Mesa no prospera, seguiremos por otras vías. Si la Mesa y Junta de Portavoces ante esta queja no reconsideran su posición, presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo que han hecho es romper un consenso que viene de las primeras Cortes de esta democracia, y todo por el dinero", ha criticado.

Y respecto a la justificación de que el recién aprobado reparto refleja mejor los resultados de las urnas, Guitarte ha negado la mayor. "PP y PSOE perdieron diputados tras las últimas elecciones y, aun así, se reparten más dinero. Izquierda Unida mantiene la misma representación y se le ha reducido la partida para personal drásticamente. Las cuantías totales son las mismas, no hay ahorro, lo que cambia es que ahora los partidos más grandes han decidido quitar recursos a los partidos más pequeños. Esa es la única verdad detrás de todo esto", ha zanjado.