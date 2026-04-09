El restaurante de carretera en la N-2 con el mejor buffet libre de Aragón: cocina casera por menos de 16 euros.

En la extensa red de carreteras nacionales que atraviesa España existen multitud de restaurantes en los que hacer un alto en el camino y disfrutar de la gastronomía local. A menudo, estos lugares arrastran fama de baja calidad, aunque en muchas ocasiones los viajeros se sorprenden por la abundancia y el nivel de sus platos.

En el caso de Aragón, muchos conductores coinciden en señalar varios restaurantes de carretera que merece la pena visitar y que se han convertido en sinónimo de descanso y buena comida. Áreas de servicio al pie de carretera llevan años calentando el estómago y acompañando a los conductores y transportistas que pasan por sus instalaciones.

Un clásico junto a la N-2

Uno de ellos, con más de 50 años de historia, se encuentra cerca de Zaragoza, en el kilómetro 390 de la N-2, la carretera que une Madrid con Barcelona, a la altura de Bujaraloz. El establecimiento cuenta con más de 9 mil reseñas en Google y una puntuación media de 4,3 sobre 5, lo que lo sitúa entre los restaurantes de carretera mejor valorados por los viajeros aragoneses.

El restaurante de carretera cuenta con una alta valoración en Google. / RESTAURANTE EL ESPAÑOL

La historia del establecimiento comienza en 1958 con la apertura de El Español, cuyo objetivo era atender a los viajeros que transitaban por la antigua carretera de Madrid. Con el paso del tiempo, este eje de comunicación ha ido cambiando, pero el espíritu del establecimiento se mantiene y ha crecido y evolucionado. Actualmente, el hotel restaurante El Español forma parte del grupo Vaquer, que cuenta con cuatro restaurantes en la capital aragonesa: Santiago, Rústicco y Flor de Lis, este último con un segundo local recién inaugurado en la plaza del Pilar.

Buffet libre de cocina casera

El hotel restaurante El Español ofrece una amplia variedad de servicios, desde alojamiento y cafetería hasta su conocido restaurante con buffet libre. Considerado por muchos como el mejor buffet libre y hostal de Aragón, el local cuenta con una extensa oferta de tapas, entrantes, platos principales, arroces, fideuás, huevos rotos y platos de cuchara. Su cocina casera de carretera, con auténtico sabor aragonés, lo convierte en una parada ideal para reponer fuerzas antes de retomar el viaje.

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Entre sus propuestas destacan platos clásicos de la gastronomía española, desde la icónica paella hasta los tradicionales caracoles guisados, pasando por unos suculentos callos o unas jugosas albóndigas, entre otras recetas emblemáticas de la cocina tradicional. El precio del servicio ronda los 16 euros.