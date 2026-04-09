Ricardo Barceló: "La financiación alternativa ha dejado de ser una opción secundaria para convertirse en una aliada estratégica"

Como un «encuentro que nace con la vocación de ser un espacio de reflexión sobre una realidad que está transformando el tejido económico de Aragón» ha definido Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la I Jornada Zaragoza Financiación Alternativa para Empresas, organizada por el mismo diario junto a Prensa Ibérica.

Barceló ha subrayado que la misión del periódico «siempre ha sido informar», pero también «actuar como puente entre los agentes sociales y económicos». Por eso ha recordado que, «hoy más que nunca», el dinamismo de Aragón depende de la capacidad de sus empresas para adaptarse y encontrar nuevas vías de crecimiento.

En este contexto, ha defendido la puesta en marcha de esta jornada al considerar que la información económica de calidad es «la mejor herramienta para la toma de decisiones estratégicas».

Cambio de paradigma en la financiación

El director ha destacado que la economía atraviesa un momento de cambio de paradigma. Aunque la banca tradicional «sigue siendo un pilar fundamental», advierte de que la financiación alternativa ha dejado de ocupar un papel secundario para consolidarse como una aliada estratégica para muchas compañías. Como ejemplo, ha apuntado que, en el sector inmobiliario, estos modelos ya gestionan más del 30% del mercado residencial.

Barceló ha hablado también de nuevas estructuras de capital que permiten que proyectos viables en Zaragoza y en el conjunto de Aragón no se queden «en un cajón por falta de liquidez». A su juicio, diversificar las fuentes de financiación «no es solo una tendencia», sino una auténtica «garantía de resiliencia» para pymes y promotores.

Además, ha insistido en que estas fórmulas no se limitan a la mera inyección de recursos. «No hablamos solo de aportación de capital, sino también de asesoramiento, contactos y la experiencia de inversores estratégicos», ha señalado.

Más recursos para crecer

Para Barceló, Aragón «no tiene techo si sus empresas tienen los recursos necesarios para escalar». En ese sentido, sostiene que uno de los grandes objetivos de la jornada pasa por desmitificar estas herramientas y poner «nombre y apellidos» a las oportunidades reales que ofrecen al tejido productivo.

Asimismo, ha puesto en valor la vocación práctica del encuentro económico y que cada empresario salga con más herramientas y con la confianza de que existen opciones para financiar desde un nuevo proyecto de exportación hasta una nueva línea de producción o una start up tecnológica que empieza a abrirse paso en los semilleros de la comunidad.

Noticias relacionadas

La I Jornada Zaragoza Financiación Alternativa para Empresas ha contado con el impulso de TQ Eurocredit e Implica Corporate Finance y la colaboración de Kintai.