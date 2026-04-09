Stellantis pospone hasta 2050 su plan para lograr las cero emisiones netas

El futuro de Stellantis se dará a conocer el próximo 21 de mayo. Será ese día cuando el CEO, Antonio Filosa, desvele el plan estratégico del grupo junto al futuro de sus plantas, plataformas y modelos. Sin embargo, el italiano ya ha ido ejecutando algunas de las medidas, como el fin a dos de sus cuatro gigafactorías de baterías en la Unión Europea, la apuesta por los híbridos y los motores a combustión. Un cambio de rumbo que ha tenido consecuencias: para empezar, un batacazo de 22.300 millones en pérdidas en 2025; para seguir, una modificación sustancial en su objetivo de neutralidad climática, que pasa de 2038 a 2050.

Como parte de la «Declaración ampliada de sostenibilidad para 2025», Stellantis explica que en 2022 el grupo, entonces pilotado por Carlos Tavares, presentó su plan estratégico Dare Forward, que fijaba el objetivo del 100% de electrificación de ventas de vehículos eléctricos en Europa para 2030 (y 50% en EE UU).

El grupo explica ahora que «tras el cambio de liderazgo en 2025» con la llegada de Filosa «la empresa inició una reevaluación exhaustiva de su estrategia» que tiene como consecuencia unas «ambiciones climáticas actualizadas». Esto incluye «una reducción del 20 al 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030» y «alcanzar la neutralidad en carbono para 2050».

«Esta reevaluación estratégica refleja una visión revisada sobre el ritmo previsto de la transición energética en los distintos mercados, el comportamiento de compra de los clientes, las consideraciones de asequibilidad, la preparación de las infraestructuras y los marcos de incentivos», refleja la empresa.

Según refleja Filosa en una carta adjuntada al documento, el grupo está en el proceso de pasar «de la reestructuración a la renovación», pero su enfoque de sostenibilidad «refleja la misma disciplina, claridad y sentido de la responsabilidad». «Se basa en la ejecución, se adapta a las expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, y se impulsa gracias a la fortaleza de nuestro personal», recalca.

El ejemplo de Vigo

Como es habitual en este tipo de publicaciones, Stellantis destaca alguno de los proyectos de ahorro de recursos ejecutados en sus plantas. En este caso, figura uno de la planta de Vigo: ahorrará aproximadamente 200.000 m³ de agua al año.

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Según recoge el documento, la factoría aplicó una serie de mejoras en el sistema de tratamiento de superficies del taller de pintura, entre las que destaca «la instalación de equipos de filtración» que permitirán ese importante ahorro.