Tarmac amenaza con llevarse fuera sus nuevas inversiones en el aeropuerto de Teruel tras su revés judicial

Tarmac Aerosave ha decidido no prolongar la batalla judicial. La compañía francesa ha descartado recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que avala la ampliación del aeropuerto de Teruel sin reconocerle derechos de exclusividad. Pero lejos de cerrar el conflicto, el gesto abre una nueva fase que puede afectar a las decisiones empresariales de la compañía francesa, que advierte de que sus futuras inversiones en la terminal turolenses ya no están garantizadas.

En el comunicado difundido este jueves, la empresa respeta el fallo, pero advierte de que el nuevo escenario “introduce incertidumbre” y condiciona su hoja de ruta. “La evolución del entorno y las condiciones de desarrollo del aeropuerto determinarán la realización de dichas inversiones”, señala, dejando abierta la puerta a reorientarlas hacia otros emplazamientos “más favorables”.

Fin de la vía judicial

La renuncia a acudir al Supremo supone, en la práctica, asumir el marco fijado por el TSJA, es decir, la exclusividad de Tarmac no se extiende a las ampliaciones del aeropuerto. El foco se desplaza ahora al terreno industrial. La empresa, uno de los pilares del aeropuerto desde su llegada en 2012, advierte de que el cambio de modelo, con la entrada de nuevos operadores en actividades como el reciclaje de aeronaves, altera las condiciones sobre las que ha construido su desarrollo en Teruel. “Se rompe el modelo de exclusividad sobre el que se ha construido el aeropuerto durante más de una década”, sostiene la compañía.

Inversiones en el aire

El aviso cobra especial relevancia en una fase de gran crecimiento del aeropuerto. Tarmac, líder mundial en servicios de transición y reciclaje de aviones, tiene previsto duplicar su capacidad global en los próximos años y Teruel estaba en esos planes de expansión. Tras el reves judicial, la compañía vincula explícitamente sus futuros proyectos al marco que ofrezca esta plataforma aeronáutica, en un mensaje que introduce presión sobre el consorcio gestor, formado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel.

Más allá de la inversión, el comunicado desliza una crítica de fondo. Tarmac considera que la nueva orientación se aleja del “principio de lealtad” que, a su juicio, ha regido la colaboración público-privada desde su implantación. Recuerda que llegó en 2012, cuando el aeropuerto carecía de actividad, y que ha contribuido a su desarrollo con más de 30 millones de inversión y la creación de cientos de empleos. Ese recorrido, viene a decir la empresa, se apoyaba en un marco “estable y previsible” que ahora se ve alterado.

Tras una larga batalla judicial, el TSJA ha avalado la ampliación impulsada por el Gobierno de Aragón y ha despejado la entrada de nuevos operadores, como Aviation International Recycling (AIR), en el negocio del reciclaje de aeronaves. El consorcio defiende esta apertura como un paso necesario para consolidar un ecosistema industrial más amplio y competitivo. Tarmac, en cambio, advierte de los riesgos de romper el equilibrio existente, "especialmente en un entorno donde el personal aeronáutico cualificado es muy limitado y es el resultado de años de formación e inversión", lamenta.