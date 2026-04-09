Teruel tendrá en marcha el primer astropuerto de Europa en 2027

La nave para el ensamblaje de zepelines (dirigibles estratosféricos) que se está construyendo en el Aeropuerto de Teruel con el impulso del Gobierno de Aragón podrá entrar en funcionamiento en el primer trimestre de 2027. Así lo ha anunciado el consejero de Fomento en funciones y presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, Octavio López, que ha avanzado que la licitación para desarrollar la actividad en el que será el mayor hangar de Europa de estas características, no saldrá hasta el próximo mes de octubre. Así, con algo de retraso respecto a los plazos previstos inicialmente, pero con paso firme, la nueva instalación en el Aeropuerto de Teruel puede ser una realidad en apenas 8 meses.

El consejero de Fomento en funciones ha visitado las obras en el hangar, junto al director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim, y la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, para dar cuenta de unas instalaciones en las que el Ejecutivo aragonés está invirtiendo 40 millones de euros con la previsión de cederlas después durante un periodo de 40 años, con el pago de un canon, a la empresa que resulte adjudicataria del concurso.

Trabajos de construcción de la gran nave para teledirigibles en el Aeropuerto de Teruel. / GOBIERNO DE ARAGÓN

"Teruel va a ser el centro de la construcción, puesta en marcha y ensamblaje y reciclaje y mantenimiento de esas unidades que va a ser la referencia en Europa", ha expresado López, que ha concretado que "la concesión que traerá causa de la ejecución de esta obra se planteará una vez pasado el verano, para octubre". "La obra tiene previsto estar terminada este año y la puesta en valor llegará para el primer trimestre del año que viene", ha añadido López, que ha concretado que se podrá activar esa actividad empresarial una vez que se haya sacado el pliego de condiciones para que las empresas puedan concurrir.

Aunque el Gobierno de Aragón ha venido trabajando de la mano de la empresa Sceye para la construcción de este proyecto, el consejero ha dejado claro que la licitación será abierta "para que todas las empresas del mundo que estén interesadas puedan concurrir".

Así, el consejero en funciones ha incidido en que es "una inversión importante en sí misma". "No tenemos duda de que habrá un adjudicatario de solvencia, del que no podemos dar ningún dato porque es un concurso abierto para cualquier empresa del mundo que quiera establecer este tipo de actividad, pero es una inversión que en sí misma es estructural para el aeropuerto de Teruel", ha defendido el consejero.

Asimismo, López ha defendido el "efecto boomerang" que promueven este tipo de inversiones, porque para dar respuesta a ellas "hace necesario plantear nuevas viviendas, más formación universitaria en Teruel, con formaciones específicas, y hoy es un día para constatar que las cosas están en marcha, que la obra pública cumple los compromisos previstos y que la apuesta del consorcio del aeropuerto de Teruel es una apuesta indubitada".

El director del aeropuerto, el consejero y la alcaldesa de Teruel, en la visita a las obras, este jueves- / GOBIERNO DE ARAGÓN

Queda por concretarse cuál será el canon que deberá pagar la empresa adjudicataria de la nueva nave, una cuestión que todavía no está definida porque "hay que hacer un informe jurídico", según ha recalcado el consejero aragonés.

"Entre octubre o noviembre podremos sacar el pliego para hacer coincidir el final de la construcción de la nave con el inicio de la actividad correspondiente", ha defendido López.

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Por su parte, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj ha defendido que contar con la "nave más grande de Europa" en este ámbito "nos permite crecer en población y en trabajo industrial, y nos ha dado acceso a nuevos estudios universitarios. Teruel está despegando desde hace unos años", ha destacado Buj.