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I JORNADA FINANCIACIÓN ALTERNATIVA ZARAGOZA

Víctor Serrano sitúa la vivienda como “la gran crisis nacional” y pide más agilidad para impulsar promociones en Zaragoza

El consejero de Urbanismo clausura la jornada sobre financiación alternativa apelando a una mayor colaboración público-privada, cambios en el planeamiento urbanístico y una mayor implicación financiera para acelerar el acceso a la vivienda

Víctor Serrano, consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, se ha referido a la falta de vivienda como &quot;la gran crisis nacional&quot;.

Víctor Serrano, consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, se ha referido a la falta de vivienda como "la gran crisis nacional". / Miguel Ángel Gracia

Alicia Revuelta

Alicia Revuelta

Zaragoza

La I Jornada Zaragoza Financiación Alternativa para Empresas ha finalizado con una llamada de Víctor Serrano, , consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda en Ayuntamiento de Zaragoza, a actuar con mayor rapidez ante el problema de la vivienda. En línea con algunos de los asuntos abordados durante la mesa sobre financiación inmobiliaria, Serrano defendió que administraciones, empresas y sector financiero comparten inquietudes y objetivos en un momento de transformación para la ciudad.

La vivienda, en el centro del problema

El consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza fue especialmente contundente al referirse al acceso a la vivienda, que definió como “la gran crisis nacional”. A su juicio, si no se adoptan soluciones urgentes, Zaragoza, Aragón y el conjunto del país pueden verse frenados por la falta de oferta residencial.

Serrano enmarcó este reto en un contexto de competencia global por atraer inversión y defendió la necesidad de generar condiciones que permitan desarrollar más proyectos y hacerlos viables en la ciudad.

Colaboración y nuevas fórmulas para desarrollar suelo

Durante su intervención, el Serrano subrayó la importancia de la colaboración público-privada como vía para sacar adelante proyectos estratégicos, tanto en materia energética como de vivienda. En este último ámbito, puso el acento en la necesidad de impulsar fórmulas que permitan ampliar la oferta con apoyo de la inversión privada, especialmente en promociones de alquiler asequible o para jóvenes, como ya se está haciendo en Zaragoza.

También reclamó cambios en el planeamiento urbanístico y en los sistemas de desarrollo de suelo, al considerar que los ayuntamientos no pueden asumir en solitario todos los costes de urbanización de los nuevos sectores.

Más flexibilidad administrativa y financiera

Serrano se refirió además a la puesta en marcha de una licencia exprés para agilizar el inicio de obras, aunque reconoció que la herramienta todavía no está funcionando al ritmo esperado. En este punto, lanzó un mensaje directo al sector financiero al señalar que muchas entidades no liberan financiación hasta que existe una licencia definitiva, lo que limita el efecto de esa agilización administrativa.

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La clausura de la jornada organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso de TQ Eurocredit e Implica Corporate Finance y la colaboración de Kintai, dejó una idea clara: el reto de la vivienda exige no solo más financiación, sino también más coordinación, más flexibilidad y más rapidez para que los proyectos puedan ponerse en marcha antes.

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