El alto el fuego en Irán ya se nota en el aeropuerto de Teruel: regresan los primeros aviones de Qatar Airways

Desde hace algo más de tres semanas, el aeropuerto de Teruel se ha convertido en el refugio de una veintena de aviones de la compañía aérea Qatar Airways para protegerse de los bombardeos y del cierre del espacio aéreo en Oriente Medio ante la guerra en Irán. Pero apenas dos días después del frágil alto el fuego anunciado entre EEUU e Irán, comienzan a regresar a la zona las primeras aeronaves.

Así lo han confirmado fuentes del Departamento de Fomento del Gobierno de Aragón, de quien depende la gestión del aeródromo turolense, donde han constatado también que en total han sido 23 las aeronaves que han llegado a estar custodiadas en la campa de Caudé, desde mediados del mes de marzo, cuando se recrudeció el conflicto en Oriente Medio. Con el regreso de un avión este jueves, se considera que se ha llegado al "pico" de atenciones como consecuencia de la guerra.

"Llevamos varios días con la cifra de aviones 'refugiados' estabilizada. Cuando las aerolíneas pueden restaurar sus vuelos en esa zona, o utilizar los aviones en otras rutas, se los llevan", explican fuentes del departamento que dirige en funciones el consejero Octavio López.

Aviones estacionados en el aeropuerto de Teruel. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Además de Qatar Airways, estas mismas fuentes confirman que otras compañías aéreas de la zona en conflicto se habían interesado por trasladarse a Caudé, pero finalmente no han requerido los servicios de la base turolense, y tan solo han recibido aviones de Qatar, de su base en Doha.

En este tiempo, los aviones de la compañía qatarí han recibido todos los cuidados necesarios para mantenerse a punto, como si tuvieran que despegar al día siguiente. Hay sistemas que tienen que ser actualizados "diariamente", como la presión de los neumáticos del tren de aprendizaje y despegue, o los niveles del motor, además de otras funciones como la limpieza y la puesta a punto.

Teruel, refugio de referencia

La imagen de la llegada de aeronaves al aeropuerto turolense, sin embargo, no es nueva. Ya ocurrió durante la pandemia de covid y tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022. En esta ocasión, principalmente se han custodiado aviones A330, A 350 y Boeing 747.

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El consejero de Fomento dio a conocer esta realidad en la reciente jornada organizada por EL PERIÓDICO con el lema El aeropuerto pone en órbita a Teruel, donde Octavio López confirmó que Teruel "es un lugar seguro y preparado para el estacionamiento y todas las labores de mantenimiento que sus aeronaves precisan".