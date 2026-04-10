Archivada la denuncia contra el alcalde de La Muela, Adrián Tello, tras más de tres años de investigación

El Juzgado de La Almunia de Doña Godina ha archivado la denuncia presentada en marzo de 2023 contra el alcalde de La Muela, Adrián Tello, por parte de la secretaria y la técnico en Administración General de Urbanismo del ayuntamiento muelano. Después de tres años de investigación, el juzgado ha decidido cerrar el procedimiento sin necesidad de celebración de juicio, al no apreciar indicios de delito.

Según ha explicado el propio alcalde, la decisión judicial se fundamenta en un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de más de doscientas páginas, en el que se concluye que no existen indicios de los delitos denunciados, entre los que figuraban prevaricación, malversación y cohecho.

"Tras más de tres años de agonía, sufrimiento y enfermedad, hoy puedo decir que el Juzgado de La Almunia ha archivado y cerrado esta denuncia sin tener que ir a juicio. Ha sido un proceso muy duro, pero la justicia ha hablado con claridad", señala Adrián Tello.

El alcalde ha recordado que esta denuncia era la continuación de otra presentada en enero de 2023 por la secretaria municipal, que incluía acusaciones por coacciones, acoso laboral, amenazas, injurias, calumnias, prevaricación y falsedad documental. Aquella causa también fue archivada por el Juzgado de La Almunia y posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial, igualmente sin necesidad de juicio.

"Todas estas denuncias han sido archivadas, al igual que otras que también quedaron cerradas por el Tribunal de Cuentas. Esto demuestra que nunca existieron los hechos que se han intentado atribuirme", ha defendido Tello.

El alcalde denuncia también la implicación de la oposición municipal durante este proceso, en referencia al PP de La Muela. "Ni qué decir tiene que, en todas estas denuncias, la participación activa de la oposición muelana ha sido una constante, con el único objetivo de intentar apartarme por medios poco democráticos", ha considerado.

Asimismo, Tello ha señalado que, según las grabaciones aportadas en el procedimiento, se produjeron conversaciones entre la Secretaria y representantes de la oposición en las que, según afirma, se manifestaba abiertamente la intención de "engrilletar" al alcalde ante la policía. "Todo esto se ha hecho sin importar el interés general de La Muela, ni las consecuencias que pudiera tener para los proyectos y las iniciativas que beneficiaban a nuestro municipio. El único objetivo ha sido derribar al Ayuntamiento y a su alcalde", ha lamentado.

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El alcalde ha reconocido el desgaste personal sufrido durante este periodo. No obstante, ha asegurado que dará a conocer su versión completa de los hechos. "Prometo que lo haré, por toda la gente que me ha estado apoyando cuando lo más fácil era no creerme, por todas las personas que lo han pasado tan mal, y por la verdad y la dignidad de La Muela", ha afirmado. El alcalde concluye señalando que, pese al archivo de las causas, prevé que continúen las acciones judiciales. "También sé, no me engaño, que las denuncias continuarán, pero seguiré defendiendo mi honor y trabajando por La Muela", ha concluido.