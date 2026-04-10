Caja Rural de Aragón obtiene un beneficio récord de 28 millones de euros en 2025

Caja Rural de Aragón ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio récord después de impuestos de 27,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,3% respecto al año anterior con un margen bruto de 134 millones de euros.

El ejercicio pasado estuvo marcado por un fuerte dinamismo de la inversión crediticia, con especial protagonismo de la financiación hipotecaria, que impulsó el crecimiento de los préstamos a los hogares donde el crédito a los clientes ha alcanzado cerca de 3.000 millones de euros. A lo largo de 2025, la entidad concedió más de 10.700 operaciones de préstamo y crédito, por un volumen superior a 980 millones de euros, un 26% más que el año anterior, reflejo de la confianza de familias, empresas y administraciones públicas en la entidad.

Este crecimiento permitió avanzar en la diversificación del negocio y reforzar la presencia de Caja Rural de Aragón en los principales mercados urbanos, con especial consolidación de su actividad en Cataluña gracias a la reciente apertura de la oficina de Barcelona, lo que le ha permitido mantener, al mismo tiempo, su modelo de banca de proximidad.

La cooperativa de crédito, presente en Aragón, La Rioja y Cataluña, alcanzó un volumen de balance que supera los 5.700 millones de euros. La entidad superó en 2025 los 322.000 clientes y 124.00 socios que confían su relación financiera a un modelo basado en la cercanía donde la actividad se desarrolla a través de más de 200 oficinas y una plantilla de 700 empleados.

En concreto, durante 2025, Caja Rural de Aragón captó más de 17.000 nuevos clientes, lo que le ha permitido seguir creciendo en los territorios en los que está presente y consolidar su expansión tanto en el ámbito urbano como en el rural.

En el ámbito del ahorro, los depósitos de la clientela ascendieron a 5.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más de 200 millones de euros, un 4,4% respecto al ejercicio anterior. Asimismo, el volumen de recursos gestionados de clientes se ha incrementado un 8,4%, hasta situarse cercano a los 7.000 millones de euros, apoyado tanto en el crecimiento del balance como en la evolución positiva de los recursos fuera de balance.

Solidez y prudencia

La entidad reforzó su solvencia en el pasado ejercicio alcanzando una ratio del 21,27%, íntegramente de capital de máxima calidad, muy por encima de los requerimientos regulatorios del Banco de España, lo que le permite afrontar el futuro desde una posición de fortaleza.

Además, la gestión prudente del riesgo permitió reducir la ratio de morosidad hasta el 3,33%, con coberturas del 88%, manteniendo un elevado nivel de protección frente a posibles deterioros. Todo ello, en un ejercicio marcado por un refuerzo de la inversión tecnológica y la mejora de procesos, orientados a impulsar la eficiencia y la competitividad de la entidad a medio plazo.

El ejercicio 2025 supuso el cierre del Plan Estratégico CRisalis, donde se llegó a un volumen de negocio acumulado de más de 10.000 millones de euros. Este dato, sumado al incremento de la cuota de mercado en todas las provincias en las que está presente la entidad, demuestra la creciente confianza que ofrece Caja Rural de Aragón a las personas y colectivos del territorio.

Los resultados de 2025 han posibilitado a Caja Rural de Aragón destinar el 10% de su beneficio a iniciativas sociales, educativas, culturales y de desarrollo del territorio a través del Fondo de Educación y Promoción y de la Fundación Caja Rural de Aragón, como expresión del compromiso de la entidad con la sociedad y de su vocación de devolver la confianza que clientes y socios depositan en la cooperativa de crédito.

El director general, Luis Ignacio Lucas, subrayó en su intervención que "el crecimiento en clientes y socios confirma que nuestro modelo de banca cercana sigue siendo valorado, incluso en un entorno complejo, y nos permite seguir invirtiendo en tecnología y en mejora de procesos para ganar eficiencia a medio plazo".

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Por su parte, el presidente, Luis Olivera, incidió en que "en este ejercicio en el que hemos celebrado el Año Internacional de las Cooperativas, nuestros resultados reflejan la solidez del proyecto cooperativo y nuestra capacidad para seguir creciendo en los principales núcleos urbanos sin renunciar a nuestros valores ni a nuestro compromiso con el territorio".