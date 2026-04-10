El Gobierno de Aragón presenta el retrato de la expresidenta Luisa Fernanda Rudi

El Gobierno de Aragón entregará hoy a Luisa Fernanda Rudi, presidenta autonómica entre 2011y 2015, el retrato en recuerdo de su mandato al frente de la comunidad autónoma. Una ceremonia llena de invitados, pero en el reducido espacio de la Sala de Columnas, ya que la Sala de la Corona, el espacio más solemne del edificio Pignatelli, se encuentra en obras. Rudi estará acompañada del presidente en funciones y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, en la puesta de largo del retrato realizado por la turolense Nati Cañada.

No es una ceremonia nueva para la histórica dirigente del PP en Aragón. Rudi, con una amplia trayectoria en varias instituciones de la política nacional, atesora ya dos retratos oficiales por los cargos ocupados. El cuadro en la sede del Gobierno de Aragón será el tercero de su trayectoria política, después de los realizados en el Ayuntamiento de Zaragoza por su etapa como regidora de la capital aragonesa y en el Congreso de los Diputados, del que fue presidenta.

El retrato en el consistorio lo realizó Nati Cañada, la artista turolense en la que Rudi ha vuelto a confiar para elaborar su cuadro para el Gobierno autonómico. En el caso de la presidencia del Congreso de los Diputados, la pintora elegida fue Isabel Guerra, que realizó hace unos meses el retrato del fallecido Javier Lambán, presentado el pasado mes de julio.

Jorge Azcón y su equipo decidieron recuperar el tradicional cuadro presidencial a mitad del mandato de la anterior legislatura. La iniciativa del actual jefe del Ejecutivo autonómico en funciones se enmarca en el Estatuto de los expresidentes de Aragón, aprobado en 2024 y que recogía el tratamiento, los medios personales e institucionales a su servicio, la actividad institucional o la participación en los Congresos de las Comunidades Autónomas en el Exterior.