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Jorge Pueyo anuncia su candidatura a presidir Chunta Aragonesista

El portavoz de CHA en las Cortes da un paso al frente para asumir la dirección del partido

Jorge Pueyo, junto a Mary Carmen Bozal e Isabel Lasobras, en la celebración de la noche electoral de Chunta Aragonesisa.

Jorge Pueyo, junto a Mary Carmen Bozal e Isabel Lasobras, en la celebración de la noche electoral de Chunta Aragonesisa. / JOSEMA MOLINA

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

Jorge Pueyo, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, aspirará a presidir la formación el próximo 18 de abril. El líder en el Parlamento autonómico de la histórica formación aragonesista da un paso al frente en busca del máximo cargo orgánico del partido.

Pueyo (Fonz, 1995) lideró el pasado 8 de febrero a CHA hasta uno de los mejores resultados de su historia en las elecciones autonómicas, doblando el número de escaños en La Aljafería respecto a 2023 y atesorando seis sillones en el Parlamento autonómico.

La de Pueyo es la cara más visible de CHA desde hace casi tres años. En 2023 fue elegido diputado nacional dentro de la coalición Sumar. La unión de la izquierda duró poco en el Congreso de los Diputados y, aunque se mantuvo hasta su carrera al Parlamento autonómico dentro del grupo parlamentario, Pueyo capitalizó al máximo el trabajo de su escaño en favor de CHA.

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El paso al frente a nivel orgánico es el último que le quedaba por dar dentro de Chunta, donde forma parte del Consello, pero no está en lo alto del escalafón. El relevo en CHA se ha precipitado por el fallecimiento, hace poco más de un mes, de su presidente, Joaquín Palacín.

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