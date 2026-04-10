El nuevo acceso a Plaza en Zaragoza ya tiene adjudicatario: costará dos millones menos y estará operativo en otoño de 2027

Uno de los proyectos estratégicos de Zaragoza para los próximos años acaba de iniciar su despegue con la adjudicación del contrato que permitirá dotar a la Plataforma Logística Plaza de un nuevo acceso por la calle Turiaso. Se trata de una infraestructura clave para el futuro de estas instalaciones, el mayor nodo logístico del sur de Europa, antes de que se impulse la construcción de la nueva zona comercial de Plaza Park, que se unirá a Costco, y con la principal entrada y salida ya congestionada desde hace años por el incremento de la actividad y de los trabajadores.

El contrato decisivo para hacer realidad este nuevo acceso a Plaza, la construcción del viario de conexión en la prolongación de la calle Turiaso hasta la conexión con N-2, lo sacó a concurso la sociedad Aragón Plataforma Logística, dependiente del Gobierno de Aragón, y si se licitó por un precio máximo de 22.056.664,95 euros con el IVA incluido (18,22 millones sin impuestos) ahora se ha propuesto adjudicar las obras por 19,9 millones (16.462.254 euros más IVA), más de dos millones de euros menos, un abaratamiento del 9,69% sobre la inversión estimada inicialmente.

Este es el precio con el que se presentó la oferta que ha resultado ser la mejor valorada en el concurso público, además de ser la más económica para los intereses de la DGA. La presentó la unión temporal del empresas formada por Aldesa Construcciones, Coalvi e Industria de Infraestructuras Ideconsa, y es la que la sociedad pública ha propuesto como adjudicataria en la mesa de contratación. Es la mejor puja de las cinco recibidas a esta licitación pública, tras las que había hasta 10 empresas especializadas.

Otra UTE formada por Torrescámara y Vinaelectric ha quedado segunda (ofreciendo un abaratamiento de 1,7 millones de euros sobre el precio inicial), y la compañía Copha, la única que se presentó en solitario y que proponía una rebaja del 6,34%. La UTE formada por Vialex y Marco Infraestructuras, y la de Asch Infraestructuras y Servicios y Cycasa, completan la pugna por este importante contrato.

Queda por formalizar el contrato para impulsar la ejecución de los trabajos, que siguiendo la tramitación habitual podría rubricarse en las próximas semanas para comenzar con las obras a lo largo del mes de mayo. Teniendo en cuenta que este contrato planteaba un plazo máximo de ejecución de 16 meses, este nuevo acceso a Plaza que atraerá a miles de vehículos al día podría estar operativo a finales de agosto o en septiembre de 2027. Si no hay retrasos sobre el calendario previsto.

Las obras de construcción del nuevo acceso a Plaza por la calle Turiaso comenzarán este verano / Rubén Ruiz

La adjudicataria además plantea las mejoras que proponía la porpia Administración tales como ampliar en 24 meses el plazo de garantía y el compromiso para el mantenimiento de este nuevo vial. Pero será después de que este acceso se haga realidad y empiece a aliviar a la Plataforma Logística Plaza en sus entradas y salidas habituales para los trabajadores y clientes de las empresas instaladas allí y de la zona comercial, ahora prácticamente inexistente y a la espera del estreno de Plaza Park, que sustituirá a Plaza Imperial en menos de dos años.

No obstante, el calendario para esta importante infraestructura en Zaragoza avanza con un ligero adelanto sobre el que la propia DGA manejaba hace solo unos meses. Y es que se preveía adjudicar este contrato en mayo, pero lo ha decidido en abril, con la idea de comenzar las obras en verano y que la infraestructura fuera una realidad en torno al mes de noviembre de 2027. No obstante, que vaya en plazo ya es una buena noticia para Zaragoza y para la propia Plaza.

Las características del nuevo vial

Entre sus características, destaca que este proyecto permitirá a las mercancías y a los 16.000 empleados que diariamente se desplazan a alguna de las 600 empresas instaladas en la plataforma logística podrán hacer uso del nuevo acceso por la parte norte, a través de un nuevo puente desde la A-2 en dirección a Madrid y desde la antigua N-2 por la rotonda de Arcosur, que conectará con una nueva glorieta que se construirá sobre los terrenos del sector 90/1 del PGOU de Zaragoza, de la que saldrá un tramo de vial que enlazará con el puente que salvará los diferentes carriles de la A-2 y las vías de la línea ferroviaria de alta velocidad. Y permitirá descongestionar los otros tres accesos con que actualmente cuenta Plaza.

El nuevo acceso reducirá en 28.400 los kilómetros recorridos cada año en el interior de Plaza, con el consiguiente ahorro de combustible y de emisiones contaminantes a la atmósfera, y mejorará la seguridad vial, reduciendo los embotellamientos y distribuyendo los tráficos de una manera más eficiente. Además, la nueva infraestructura viaria tendrá 1.280 metros de longitud entre la calle Turiaso y la antigua N-2 , contará con doble calzada de circulación, con dos carriles por sentido y que añadirá un tercero entre la rotonda de Arcosur y la nueva rotonda del sector 90/1 para una mejor incorporación de los vehículos procedentes de la zona comercial.

Junto a la calzada de salida, se dispondrá también un carril bici bidireccional y el vial también reservará un espacio suficiente para poder construir en el futuro una plataforma tranviaria si la ciudad apuesta por implantar una línea que dé servicio a Arcorur, la Feria de Muestras y Plaza, como ya ha manifestado en alguna ocasión el actual Gobierno municipal que dirige el PP de Natalia Chueca.