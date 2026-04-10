Nuevo accidente mortal en el trabajo en Aragón: muere un vecino de San Mateo de Gállego de 40 años

La estadística negra en el trabajo en Aragón sigue crediendo. Un nuevo accidente laboral mortal se ha cobrado a primera hora de este viernes la vida de un vecino de San Mateo de Gállego, de unos 40 años de edad, cuando trabajaba en una obra de una canalización, en el polígono 15 de la misma localidad.

Según han confirmado fuentes sindicales y desde el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, el accidente se ha producido algo antes de las 8.00 horas de este viernes, y se convierte en el noveno accidente laboral mortal en Aragón en los pocos más de tres meses que tiene este 2026.

Desde UGT han confirmado que en el accidente mortal se ha visto implicada una excavadora, pero por el momento se están investigando las circunstancias del suceso y se han trasladado hasta el lugar miembros de la inspección laboral.

El fallecido trabajaba para una empresa de construcciones de la propia localidad, realizando obras en la parcela 43 del polígono 15 de San Mateo.

Fuentes sindicales han lamentado "el noveno accidente laboral mortal" en un inicio de año 2026 especialmente trágico en el mundo del trabajo.

9 muertes en accidente laboral en solo 100 días

El año 2026 acumula ya 9 muertes en accidente laboral en sus primeros cien días, unas cifras que empeoran la estadística del pasado año 2025, cuando el balance global de la siniestralidad laboral mortal en Aragón dejó un muerto cada doce días en la comunidad autónoma.

Este último suceso se ha producido, de nuevo, en el ámbito de la Construcción, donde también falleció una de las últimas víctimas contabilizadas hasta hoy en Aragón, con la muerte de un vecino natural de Calatorao, de unos 45 años, mientras trabajaba en la reforma de una vivienda en la misma localidad, el pasado 17 de marzo.

El pasado 22 de marzo, en el último accidente laboral mortal en Aragón, también falleció un trabajador de la construcción, de 62 años, en Nacha (Huesca). La víctima, trabajador de la empresa Construcciones y Obras Joyma, perdió la vida mientras realizaba tareas de desencofrado en la construcción de una nave agrícola. Según se comunicó entonces, una pieza no asegurada le golpeó en la cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte inmediata.

El mes de febrero también fue trágico, con dos accidentes mortales en la provincia de Huesca, registrados en apenas 48 horas. El primer accidente se produjo este jueves en Ballobar (Bajo Cinca). Un trabajador de 61 años, vecino del municipio turolense de Urrea de Gaén (Bajo Martín), empleado de la empresa Estructuras Metálicas Bayo SL y subcontratada por la constructora Hidalgo Navarro HINACO SL, falleció tras quedar atrapado mientras manejaba una grúa manipuladora telescópica en el montaje de una granja porcina. Se encontraba solo en el momento del siniestro. Fue evacuado en helicóptero al hospital de Lleida, donde murió ese mismo día. Estaba próximo a la jubilación.

El segundo accidente mortal en esas 48 se registró en la carretera N-330, en la variante entre Sabiñánigo y la salida hacia Francia. Un operario de asistencia en carretera perdió la vida tras ser atropellado mientras intervenía en un vehículo averiado.