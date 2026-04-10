La oposición suma fuerzas por la educación pública en Aragón y pide a Azcón que comparezca por la concertación del Bachillerato

La oposición al Gobierno en funciones de Jorge Azcón se pone en marcha de manera conjunta para solicitar, desde el PSOE a Teruel Existe y pasando por IU y CHA, su comparecencia ante un pleno ordinario de las Cortes para dar explicaciones sobre la nueva concertación del Bachillerato. Si este jueves fue la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, la que comunicó que trasladarán su petición a la Mesa de las Cortes, este viernes lo han hecho de forma conjunta CHA, IU y Teruel Existe.

Así, estos tres últimos han registrado por su parte una propuesta ante la Mesa de las Cortes de Aragón para solicitar la convocatoria de la Junta de Portavoces "con el objeto de la celebración de una sesión de Pleno" para pedir la comparecencia del Presidente de Aragón en funciones, con el fin de que dé explicaciones sobre la decisión de concertar el Bachillerato en Aragón.

La petición se sustenta en los artículos 65 y 96 del Reglamento de la Cámara. A lo que aluden ambos artículos es a la petición de que se reúna la Junta de Portavoces y a la solicitud de celebración de un pleno, que sería ordinario, puesto que las Cortes están constituidas desde el pasado 3 de marzo.

Pueyo, Abengochea y Guitarte, en una imagen de archivo de una comparecencia conjunta. / EL PERIÓDICO

"Aunque PP y Vox siguen escenificando una negociación para formar gobierno que nunca llega, no podemos permitir que se tomen decisiones del calado de la concertación del Bachillerato obviando la opinión del resto de grupos y agrupaciones parlamentarias, y con un gobierno en funciones. El señor Azcón no puede suspender la actividad para lo que le interesa, recuperarla para lo que quiera y no pasar por el control de las Cortes de Aragón. Estamos en una especie de parálisis interesada, y hay que decirle al ciudadano que aunque no haya gobierno, en estas Cortes se sigue trabajando y no vamos a hacer dejación de nuestra función de oposición", ha declarado Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe.

La portavoz parlamentaria de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha denunciado con dureza el momento y el contenido de la decisión adoptada por el Ejecutivo en funciones. "Sacar esta orden ahora en un momento de gobierno en funciones, de situación de prórroga presupuestaria, y después de dos meses en los que ni PP ni Vox han movido un dedo para llegar a acuerdos, es, desde luego, reírse de la ciudadanía", ha afirmado.

Abengochea ha calificado la medida como "un ataque frontal a la escuela pública en un momento en el que hay plazas vacantes de sobra en los institutos públicos, una calidad excelente en la educación pública en el bachillerato, y ninguna necesidad de pagar entre todos y todas el bachillerato privado de las clases privilegiadas". En este sentido, ha denunciado que se pretende financiar con dinero público "el bachillerato religioso en los centros privados de quienes más tienen. Vamos a combatirlo para que se pueda revertir junto con las organizaciones sociales que apostamos por la escuela pública, tanto en la calle como en las instituciones".

Isabel Lasobras, portavoz adjunta de CHA, ha incidido en que se oponen "tanto a las formas como al fondo de la decisión de concertar el Bachillerato en Aragón". "Rechazamos que se adopte una medida de este calado con un Gobierno en funciones y, además, nos oponemos por lo que supone de deterioro de la educación pública y del propio sistema educativo", ha asegurado. "Consideramos necesario que el Ejecutivo de Azcón rectifique. Apoyaremos las manifestaciones y concentraciones que se convoquen en defensa de la educación pública y mientras persista esta situación, seguiremos trabajando de manera coordinada y defendiendo una educación pública aragonesa de calidad", ha defendido Lasobras.

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La portavoz y secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, en su reunión con Fapar y los sindicatos, este jueves. / PSOE ARAGÓN

Por su parte, el grupo parlamentario socialista ya anunció este jueves que solicitaría la petición de un pleno para que comparezca el presidente en funciones, Jorge Azcón, con el objeto de que explique la decisión del Gobierno de Aragón de concertar primero de bachillerato en el curso 2026-2027 a través de la publicación el 8 de abril de 2026 de una Orden del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, "dado el contexto actual de interinidad del Ejecutivo, la prórroga presupuestaria y el profundo cambio de modelo educativo que supone dicha Orden, la cual promueve la privatización de la educación, con recursos públicos, en una etapa postobligatoria en la que existen plazas públicas suficientes para garantizar la escolarización del alumnado". Así, en virtud del artículo 65,1, se solicitaba la convocatoria de la Junta de Portavoces para que fije la celebración de un Pleno en el presente mes de abril, en cuyo orden del día figure dicha comparecencia.