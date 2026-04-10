Los sanitarios aragoneses aumentan la presión: CSIF, UGT, FTPS y CCOO también preparan movilizaciones

El sector sanitario en Aragón vive jornadas de intranquilidad y aumento de las tensiones. Tanto entre los propios profesionales del sector como contra el Gobierno de Aragón. Los sindicatos médicos mayoritarios manejan por su parte un intenso calendario de huelgas que entidades como CSIF, UGT, FTPS y CCOO intensificarán con una serie de movilizaciones y concentraciones que no descartan que puedan culminar en una huelga de todas las categorías del Servicio Aragonés de Salud en contra de lo que consideran decisiones “unilaterales” del Ejecutivo autonómico con una parte de la profesión, los médicos, y la negociación fuera del órgano sectorial.

Este anuncio realizado este viernes muestra a las claras la disivión de la profesión, con los profesionales reclamando mejoras por dos caminos diferentes. De hecho, los representantes de los sindicatos de clase han mostrado su disconformidad con los encuentros que las agrupaciones médicas CESM y Satse están llevando a cabo con el gobierno en funciones para negociar cuestiones que CSIF, UGT, FTPS y CCOO aseguran que ya se estaban abordando en el seno de la mesa sectorial y antes de la convocatoria de elecciones autonómicas.

La presidenta del sector de sanidad de CSIF Aragón, Jessica Fessenden, ha asegurado que el personal “está cansado” de decisiones que, a su juicio, impiden contar con una sanidad “equitativa, fuerte y sostenible”. La profesional ha recordado que en diciembre se inició "un proceso de negociación con reivindicaciones comunes", entre ellas la integración del personal temporal en el complemento de carrera, el cómputo del tiempo de residencia para el acceso a la carrera profesional, el desbloqueo del nivel 4 y la actualización de guardias, noches y festivos.

Sin embargo, la reunión prevista para el 3 de marzo se aplazó y pero ahora observan contactos del Ejecutivo con un sindicato médico sobre esas mismas cuestiones, lo que, a su juicio, supone “secuestrar la negociación”.

Desde UGT también lamentan esta división a la hora de pactar mejoras. De este moodo, la portavoz Vanessa Pellicena ha señalado que la situación refleja “problemas estructurales” del sistema sanitario, con dificultades en centros de difícil cobertura, plantillas que no se adecuan a las necesidades asistenciales y una “sobrecarga constante” de trabajo. También ha advertido de una “privatización progresiva y encubierta” del servicio público de salud y ha defendido que cualquier acuerdo que se alcance debe ser extensivo a todos los trabajadores.

La representante de FTPS, María Jesús Domenech, ha pedido al sindicato Satse que se sume a una “defensa real, transparente e inclusiva” de la sanidad pública y ha trasladado a la ciudadanía que defender condiciones laborales dignas “es defender una mejor asistencia sanitaria”, al tiempo que ha señalado la sobrecarga de trabajo existente entre los profesionales.

Por su parte, desde CCOO, Delia Lizana ha anunciado “movilizaciones sostenidas y continuadas en el tiempo” y ha afirmado que, si el Gobierno quiere un comité de huelga, deberán asumir la negociación con los sindicatos de clase, no únicamente con los corporativos sanitarios.

Por este motivo han vuelto a pedir la convocatoria de la mesa sectorial y ha criticado que no se puedan cerrar acuerdos con un Gobierno en funciones mientras, según ha indicado, se negocia con un único sindicato, que cree que acabará desconvocando la huelga semanal mensual que mantienen de forma paralela a la nacional.

Y es que Lizama entiende este conflicto, dado que Aragón es la única comunidad autonóma donde se lleva a cabo una huelga paralela, como "moneda de cambio" que le va a servir al dirigente nacional del PP, Alberto Núñez Feijòo, para "hacer números y poder hacer méritos para constituir el nuevo Ejecutivo", pendiente desde el 8 de febrero de un acuerdo con Vox para la investidura de Jorge Azcón.

Los sindicatos han anunciado una primera concentración el 17 de abril ante la sede del Servicio Aragonés de Salud, un día después de la reunión a la que les ha convocado el departamento de Sanidad, de la que, ha asegurado, esperan "poco, porque se ha hecho a instancia nuestra y tras convocar esta rueda de prensa".

En el caso de que no se atiendan sus reivindicaciones, tras la concentración del día 17, convocarán protestas en las tres provincias. También han advertido de que la “última herramienta” será la convocatoria de huelga de todas las categorías profesionales.

Lizana ha subrayado que respetan el derecho de huelga del personal médico, pero ha defendido que la negociación debe incluir a todas las categorías. Desde estos sindicatos han insistido en que el sistema sanitario funciona como “una cadena” en la que participan múltiples perfiles, desde personal de limpieza y mantenimiento hasta profesionales sanitarios y técnicos, y han defendido que todas las categorías son “imprescindibles” para la atención sanitaria.