La Universidad San Jorge celebra las graduaciones de casi 800 alumnos de la promoción 2026

La Universidad San Jorge tiene previsto celebrar durante el mes de abril y mayo las graduaciones de cerca de 800 alumnos de la promoción 2026 que acuden a la ceremonia acompañados de profesores, familiares y autoridades. Este año la USJ alcanza un nuevo hito ya que se trata de la primera vez que se organizan tres actos de graduación diferentes debido al crecimiento de la Universidad San Jorge.

La jornada celebrada este viernes ha estado dedicada a los 279 alumnos de los grados en Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Psicología. El acto ha tenido lugar en el Palacio de Congresos en un ambiente "de reconocimiento al esfuerzo realizado por los egresados durante su etapa universitaria y al papel que van a desarrollar como agentes de cambio, preparados para acompañar, cuidar y dar respuesta a los desafíos de un entorno cada vez más complejo, desde el compromiso, la ética y la vocación de servicio".

Durante la ceremonia se ha puesto en valor la relevancia de las profesiones del ámbito de la salud, destacando su dimensión humana y su impacto directo en el bienestar de la sociedad. En el evento celebrado esta tarde, la rectora de la institución, Silvia Carrascal, ha destacado el significado de este momento en la vida de los estudiantes porque “las graduaciones son el final de una etapa, pero, sobre todo, son momentos de transformación Nota de prensa y de impulso hacia nuevas responsabilidades.

Posteriormente, el padrino de la promoción José Luis Arjol se ha dirigido a los asistentes para resaltar el denominador común de las tres titulaciones que hoy se gradúan: el trabajo con personas. Y, precisamente por eso, “son profesiones con futuro, incluso en tiempos de grandes avances en inteligencia artificial”, ha asegurado. En este escenario de cambios, “necesitáis unos códigos éticos y unos valores firmes”, ha afirmado.

Para concluir su discurso ha aconsejado a los recién graduados: “no aceptéis los estereotipos generacionales, elaborad vuestra propia fórmula personal, con criterio, con esfuerzo, con valores y al final de vuestra vida profesional seréis compensados con una profunda satisfacción”.

Tras recoger los diplomas de la graduación, Olatz Suárez, alumna del grado en Psicología, ha hablado en nombre de todos los graduados y ha echado la vista atrás para reconocer que, aunque al principio comenzó esta etapa universitaria con incertidumbre y muchas dudas, “nos hemos dado cuenta de todo lo que hemos cambiado y cómo nos hemos acompañado creando recuerdos que nos acompañarán siempre”.

Una vez finalizado el discurso de la alumna, ha intervenido Laura Zaurín, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, con unas emotivas palabras para los estudiantes. “Allá donde vayáis, vais a trabajar con personas", ha recordado.

A continuación, María Luisa Feijóo, directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, ha destacado que “hoy es un día de reconocimiento al compromiso y a la voluntad de superación que os han guiado hasta aquí”. Asimismo, ha subrayado que “en la Universidad San Jorge no solo se imparten conocimientos, sino también se fomenta el pensamiento crítico para que podáis construir vuestro propio futuro”.

Tras esta ceremonia, el día 22 de abril se graduarán los alumnos de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, la Escuela de Arquitectura y Tecnología y el programa USJ Diversa, y finalmente asistirán a la ceremonia de graduación los alumnos de los grados de Bioinformática, Biomedicina, Enfermería y Farmacia el próximo 22 de mayo.