La escuela pública se reivindica: "Nuestro cole tiene 54 años y nos dicen que no hay dinero, pero sí lo hay para la privada"

Camisetas verdes por la educación pública mezcladas con purpurina, una chocolatada, juegos tradicionales, bailes y mucha reivindicación. La Fiesta de la Escuela Pública recuperada por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (FAPAR) este sábado para movilizar la escolarización en los centros públicos y denunciar la concertación del Bachillerato anunciada por el Gobierno de Aragón en funciones que dirige el popular Jorge Azcón ha reunido a cientos de personas en la explanada del centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza.

Con tono festivo pero sin olvidar la principal reivindicación, que la educación pública sigue necesitando recursos -y muchos-, padres, madres, profesores y alumnos se han mezclado en una jornada para reivindicar el valor de lo público y denunciar las carencias que sufren algunos colegios públicos que llevan décadas a la fila de las remodelaciones.

Ambiente festivo en la Fiesta por la Educación Pública. / PABLO IBÁÑEZ

"Estamos muy enfadados por el abandono de la escuela pública y la poca seriedad. Ya es reirse de nosotros que tengamos las instalaciones cada vez más viejas, sin recursos y les estén regalando el dinero a la escuela privada", denuncia Sara Barranco, presidenta del AMPA del colegio Jerónimo Zurita de Zaragoza. "Somos un cole preferente TEA y nos faltan profesores especialistas, horas de orientadores, además de mejorar las instalaciones. El colegio tiene 54 años y para eso nos dicen que no hay dinero, pero sí que hay para concertar en la privada", ha lamentado.

En las dificultades del mismo centro abundaba otra madre, Natalia. "Es un colegio antiguo, yo fui a ese colegio también de pequeña. No hay ascensor, las rampas brillan por su ausencia, los aseos de Infantil están desactualizados... Y necesitamos más personal, pero para eso no llega la inversión", ha denunciado.

Se han organizado juegos para los niños. / PABLO IBÁÑEZ

Mientras, sobre el escenario no han faltado los bailes, las poesías, las proclamas por una "educación pública, laica y gratuita", al tiempo que niños y niñas disfrutaban del jolgorio preparado, los exitosos pintacaras y los juegos de siempre, como los bolos.

Ester, mamá de dos niños de uno y cuatro años, incidía en su preocupación por el anuncio del concierto del Bachillerato. "Hemos venido a pasar un buen día con los peques y a reivindicar la escuela pública, porque es muy necesario estos días con el concierto del Bachillerato. Tenemos los colegios públicos abandonados, los patios no tienen sombra, no hay cocinas in situ...Creo que hay que reforzar primero lo público, que es de todos, y luego ya, hacer otras cosas", ha expresado.

Mesas reivindicativas instaladas por las ampas. / PABLO IBÁÑEZ

Como Pablo, también padre de dos niños, uno de ellos escolarizado en el colegio de Vadorrey. "Está bien dar recursos a la concertada, hay que apoyar a todos, pero aquí hay muchas carencias. En el colegio de Vadorrey el patio se está cayendo a cachos, hay peligros para los niños, y hay cosas que tenemos que pagar entre los propios padres, que no lo está asumiendo ni el ayuntmaiento ni el Gobierno de Aragón", ha criticado. "Queremos alzar la voz y que se nos escuche", ha pedido, confesando sentirse "abandonado por el político".

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Desde la organización, Miguel Ángel Sanz, portavoz de FAPAR, ha incidido en que el objetivo de esta jornada es "mostrar nuestro rechazo a que se sigan derivando fondos públicos a la escuela privada mientras no se atienden las carencias de la escuela pública".