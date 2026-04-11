Grupo Costa y Arum Group invertirán 50 millones para situar BonGolf entre los 10 mejores campos de golf de España

Grupo Empresarial Costa y Arum Group han anunciado su alianza para llevar a cabo la rehabilitación y puesta al día de BonGolf, un complejo residencial, deportivo y turístico de referencia en Tarragona, situado en Mont-roig del Camp. Para ello, las dos compañías tienen previsto invertir en torno a 50 millones de euros con el objetivo de convertirlo en un destino residencial y turístico de referencia, con un campo de golf que aspiran a situar entre los 10 mejores de España.

Ubicado en plena Costa Dorada y perfectamente comunicado, BonGolf cuenta con un campo de golf diseñado por el legendario Robert Trent Jones Jr como eje vertebrador del proyecto. Este será objeto de una completa intervención para preservar el trazado original, pero incorporando las mejores y últimas técnicas paisajísticas y medioambientales de acuerdo con los más altos estándares del golf europeo de primer nivel.

Jorge Costa, presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Costa, ha señalado que su apuesta por el relanzamiento de BonGolf es sólida y responde a una visión clara: convertirlo en un referente nacional e internacionalmente: "Confiamos plenamente en su potencial para convertirse en uno de los principales destinos de España, donde el buen clima y un entorno único den lugar a experiencias inolvidables”.

Por su parte, Jordi Robinat, fundador de Arum Group, ha valorado la iniciativa como un proyecto ilusionante: “Contamos con el músculo financiero y el conocimiento para situar a BonGolf como un destino preferente para los amantes del golf de todo el mundo. Los servicios de una leyenda como MG Orender nos ayudarán en este cometido. Tenemos muchas ganas de poder mostrar al mundo el resultado de todo este trabajo. En poco tiempo estaremos contribuyendo a que Mont-roig del Camp sea todavía más conocido en todo el mundo”.

En el acto también han participado el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper; los alcaldes de Mont-roig del Camp y Pratdip, Fran Morancho y Sílvia Carrillo; el director de Green Project, Alfonso Vidaor; y el expresidente de la PGA of America, MG Orender, que va a apoyar el proyecto con su conocimiento.

Nueva vida por delante

Más allá de la renovación completa del campo de golf, otro de los pilares del proyecto sobre el que se intervendrá es el hotel. Este activo será sometido a una rehabilitación integral para que las 136 habitaciones del complejo hotelero cumplan con los requisitos de un 5 estrellas gran lujo. El hotel contará también con 24 “branded residences”, extensión del hotel principal, que ofrecerán un servicio complementario pensado como una tipología de alojamiento flexible, con servicios hotelero para estancias de medio y largo plazo. Con todo, BonGolf cuenta con crear más de 200 empleos directos, de los que más del 90% serán cubiertos por vecinos de la zona.

El desarrollo de BonGolf se inició a principios de los años 90, momento en el que se inauguró el campo de golf diseñado por Robert Trent Jones Jr. Este hito marcó el origen de un proyecto residencial y turístico de alto nivel en la Costa Dorada. Durante los años siguientes, la urbanización experimentó un crecimiento sostenido con la creación de hasta 600 viviendas. Las perspectivas de crecimiento se vieron entonces lastradas por el contexto socio-económico de las crisis mundiales.

En 2024, Grupo Costa y Arum Group adquirieron el campo de golf, la casa club, la zona deportiva y diversas parcelas residenciales, operación que se completó en marzo de 2025 con la compra del hotel. Ahora, el proyecto, en manos de esta alianza empresarial sólida, está estructurado para garantizar tanto la viabilidad financiera como la excelencia en la gestión y ejecución del desarrollo.

Auge del golf en un enclave único

Desde que se decidió que la edición de 2031 de la Ryder Cup iba a celebrarse en Cataluña, el golf vuelve a ser uno de los deportes más de moda y con mayor crecimiento.

En este sentido, en los últimos años el golf ha experimentado un incremento significativo en su popularidad, consolidándose como un deporte capaz de atraer visitantes de perfil internacional, con alto poder adquisitivo y que contribuye a la desestacionalización de la demanda turística.

BonGolf cuenta con un campo de golf y unas instalaciones deportivas que constituyen los ejes estructurales del proyecto. Diseñados bajo estándares técnicos y paisajísticos de primer nivel, estos dos activos aspiran a convertirse en los principales polos de atracción de turismo tanto nacional como internacional.

Precisamente la renovación del campo de golf será liderada por Green Project, la compañía desarrollada por Alfonso Vidaor y Magí Sardà especializada en la puesta a punto de campos de golf. El objetivo es estar alineados con la celebración de la Ryder Cup 2031.

Por ello, las previsiones de trabajo aspiran a tener lista la apertura de los 9 primeros hoyos antes de final de 2026.Todo ello hará de BonGolf uno de los grandes destinos de golf en España.

Sostenibilidad y regeneración del entorno

La sostenibilidad constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto, integrándose de manera transversal en su diseño, ejecución y futura operación. Por ello, BonGolf también incorpora un enfoque integral de sostenibilidad, orientado tanto a la eficiencia en el uso de recursos como a la mejora y regeneración del entorno natural en el que se inserta.

Uno de los elementos más destacados es la implantación de un sistema de riego basado en el uso de agua regenerada procedente de una depuradora, que permitirá que el consumo de agua sea totalmente de origen regenerado. Además, la construcción de una planta fotovoltaica permitirá que se optimicen los recursos energéticos naturales y se garantice una gestión responsable. El hotel optará a una certificación BREEAM.

Asimismo, el desarrollo del complejo contempla la recuperación integral de su entorno. En ese sentido, el proyecto prevé la creación y ampliación de zonas verdes, la generación de grandes lagos y láminas de agua que contribuirán al desarrollo de la biodiversidad y equilibrio paisajístico, la utilización prioritaria de especies vegetales autóctonas, adaptadas al clima mediterráneo y, por último, la implementación de soluciones de bajo consumo hídrico y mantenimiento eficiente.

Este conjunto de actuaciones permitirá no solo reducir el impacto ambiental del desarrollo, sino también mejorar de forma significativa la calidad paisajística y ecológica del entorno.

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El proyecto se concibe, por tanto, como una actuación de regeneración territorial que combina desarrollo económico con criterios avanzados de sostenibilidad, en línea con las políticas actuales de gestión responsable del territorio.