Papelería Tere, el pequeño comercio de un barrio de Calatayud que triunfa en sus redes sociales: "La gente me para por la calle"

A las afueras de Calatayud, un pequeño negocio de toda la vida ha demostrado que tradición y redes sociales no solo pueden convivir, sino que pueden hacer una combinación perfecta. A raíz del impulso del Kit Digital y la recomendación de un amigo de su hija, la propietaria de Papelería Tere, María Teresa Sanz Perea, decidió probar suerte en redes sociales sin muchas expectativas. "Al principio acepté porque era gratis, si hubiera tenido que pagar, igual no me lo habría planteado", reconoce.

Con más de 40 años al frente de la tienda, la cogió con 18 años tras un traspaso, nunca imaginó que acabaría conectando con clientes a través de vídeos y posts interactivos. La creación de contenido es algo que se organiza de la siguiente manera: una vez al mes, durante un par de horas, graba varios vídeos junto a un profesional, quien luego los edita y los va publicando de manera progresiva. Las ideas surgen de ambos, haciendo que sea mucho más personal.

En su Instagram, podemos encontrar distintos tipos de contenido, como videos las revistas del mes y los regalos que llevan, novedades de la tienda, publicaciones que combinan el humor con productos "3 cosas que todo estudiante pierde al menos una vez…", e incluso tutoriales de como elaborar archivadores. Las redes sociales han permitido que muchos vecinos descubran servicios que desconocían y que nuevos clientes lleguen por lo que ven en pantalla. "Hay gente que viene porque me ha visto en redes o me para por la calle para decirme que me sigue".

Papelería Tere Calatayud / El Periódico de Aragón

Un negocio tradicional que se reiventa

En un negocio que está en las afueras de este municipio zaragozano, con prensa, libros, papelería, juguetes, pan o lotería, darse a conocer es vital, y por eso, las redes sociales han ayudado de una manera espectacular a Papelería Tere.

Su propietaria explica que, en términos económicos, el cambio ha sido pequeño pero importantes, ya que las ventas han aumentado levemente, sobre todo gracias a que los clientes conocen mejor los productos y servicios que ofrece. “Preguntan por cosas que antes no sabían que tenía”, destaca. Servicios como la encuadernación o el plastificado, poco visibles en el local, han ganado protagonismo gracias a los vídeos que se cuelgan en las redes.

Aunque se trata de un negocio de toda la vida, Papelería Tere ha sabido reiventarse al calor de los nuevos tiempos. La tienda empezó su andadura en la década de los 80 y 90 siendo un negocio centrado en prensa, revistas y papelería, pero con el paso del tiempo, los cambios sociales y las nuevas necesidades de los clientes, ha ido incorporando nuevos productos como chucherías, juguetes y hasta un fotomatón.

Esa evolución también refleja los cambios de este sector. Según Tere, la venta de periódicos y revistas ha caído de forma notable, mientras que lo que más se vende en el comercio siguen siendo los productos cotidianos: bolígrafos, cuadernos o material escolar que los vecinos necesitan en su día a día. “Es más el servicio inmediato que grandes compras”, confiesa.

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Como ocurre en muchos pequeños comercios, la clave ha sido adaptarse. “Te tienes que ir ajustando a lo que pide la gente”, explica. Este pensamiento le ha permitido mantenerse durante décadas y que ahora se extiende también al entorno digital.