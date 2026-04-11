¿Un San Jorge sin Gobierno de Aragón?: el camino de las negociaciones entre PP y Vox

Nada está escrito en una negociación política abierta todavía, pero cada vez son más las voces que consideran que el nuevo Gobierno de Aragón no llegará antes de la celebración del día de San Jorge, patrón de la comunidad autónoma. Será algo insólito, que no ha ocurrido nunca antes: la conmemoración del Día de Aragón con un Gobierno en funciones. Pero las fechas empiezan a ser tan ajustadas que lo más realista es pensar que ese pacto no llegará consumado al próximo 23 de abril, aunque las negociaciones y el diálogo entre el Partido Popular y Vox vayan por buen camino y con «buenas sensaciones» en el más estricto silencio de lo que ocurre en esa mesa compartida. Es más, fuentes muy cercanas a la negociación ven «difícil llegar a San Jorge con gobierno».

Pero también es cierto que el mandato de Jorge Azcón en el Pignatelli no está exento de primeras veces. Primero, atesora la investidura más larga de un presidente de Aragón, en 2023, cuando pasaron 3 meses y doce días entre las elecciones y su toma de posesión. Segundo, el primer gobierno de coalición de derechas. Tercero, la coalición de gobierno más breve, con solo once meses de pacto. Cuarto, la primera convocatoria de un adelanto electoral en Aragón. Y quinto, el primer presidente del PP que repetirá en el cargo en toda la democracia aragonesa.

El plazo oficial para conformar el Ejecutivo aragonés llega hasta el próximo 3 de mayo. Y todo apunta a que puede agotarse. O, si no se agota, el diálogo entre las dos derechas puede prolongarse hasta pasado el 23 de abril, una fecha marcada en rojo en el calendario por el simbolismo de la cita, la relevancia institucional, y porque un Gobierno en funciones no puede otorgar condecoraciones, parte muy reseñable de la propia celebración del Día de San Jorge en el Palacio de La Aljafería. Si no hay Gobierno de Aragón electo, no habrá Premio Aragón en el día más importante de la comunidad autónoma. Tampoco se entregarán otras condecoraciones, como suele hacerse, en la celebración del patrón en Huesca y en Teruel, ya que ambas celebraciones están fechadas antes que el propio día 23.

Solo las Cortes de Aragón podrán entregar la Medalla de Aragón, otro de los más altos reconocimientos que se otorgan en la comunidad autónoma, y que dará a conocerse previsiblemente la próxima semana, adquiriendo en esta ocasión una relevancia aún más especial, al ser seguramente el único premio que pueda entregarse el día 23 de abril.

Sin embargo, todos insisten en que «las decisiones no están tomadas». Ayer se produjo una nueva reunión entre el PP y Vox en Extremadura, donde los plazos son los mismos, aunque allí la parálisis política se prolonga desde principios de diciembre, cuando comenzó la campaña para las elecciones del día 21 de ese mes. Después de seis horas juntos, los portavoces ce los equipos negociadores incidieron en que se encuentran en una «fase avanzada» de la negociación para investir a María Guardiola.

Aquí nadie da por hecho si Extremadura irá antes, y Aragón después, o viceversa. Las dos mesas están abiertas en paralelo y de lo que sí hay certezas es de que se intentará que una y otra investidura no coincidan en el calendario.

También hay otras fechas que al Gobierno aragonés en funciones no le interesa opacar con un debate de investidura. Como la celebración de The Wave, el congreso tecnológico impulsado por el Gobierno de Aragón, referente en innovación a nivel nacional, que tendrá lugar del 14 al 16 de abril.

Ajustando al máximo los plazos, daría tiempo a llegar al 23 de abril con un Ejecutivo electo. Pero no hay citas en el calendario para una nueva reunión de los equipos negociadores y la propia celebración y toma de posesión del presidente y el Gobierno se alarga durante seis días. Así que Aragón está más cerca de volver a vivir un día insólito, con un San Jorge opacado por un Gobierno en funciones.