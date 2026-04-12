Aragón destina 70 millones más a la concertada en los últimos diez años

Aragón ha incrementado en 70,5 millones la financiación para la educación concertada en la última década. Los sucesivos Gobiernos autonómicos que han dirigido la política aragonesa desde 2015, los capitaneados por la popular Luisa Fernanda Rudi, primero; las dos legislaturas del socialista Javier Lambán, después; y el mandato del conservador Jorge Azcón, interrumpido en dos años por el adelanto electoral, demuestran un compromiso creciente con la educación privada sostenida con fondos públicos a través de los llamados conciertos educativos.

Pero las cifras constatan, también, que ha crecido más la inversión en la educación pública, que ha pasado de contar con un presupuesto de unos 750 millones en el último año del mandato de Rudi (2015) a superar los mil millones (1.094, concretamente) en las últimas cuentas aprobadas por Jorge Azcón, en 2024.

Con más de 1.301 millones de presupuesto para el área de Educación en total en los últimos presupuestos aprobados en la comunidad autónoma (los de 2024, que siguen prorrogados a día de hoy), por parte del Gobierno de Jorge Azcón, es indiscutible que estees, junto a la Sanidad y los Servicios Sociales, uno de los pilares del Estado del Bienestar. De hecho, Educación es la segunda partida más cuantiosa del presupuesto aragonés, solo por detrás de Sanidad.

Pero las necesidades educativas son enormes: faltan profesores, personal auxiliar y administrativo, faltan infraestructuras y mantenimiento en decenas de colegios públicos que se construyeron en Aragón hace décadas. Y sin obviar que, a pesar de la última subida salarial a los profesores aragoneses, estos siguen siendo los segundos peores pagados del país.

Las necesidades son ingentes y el presupuesto, limitado. Pero en la última década, superada poco a poco la grave crisis económica que dejó el crac de 2008 y que se arrastró al menos hasta 2015, todos los proyectos presupuestarios han sido expansivos en el ámbito de la educación en Aragón. Tanto para la educación pública, como para la concertada.

Las cifras aportadas por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón señalan que el presupuesto educativo total ha pasado de 929,92 millones de euros en 2019, último año de la primera legislatura de Javier Lambán, a 1.301 en el presupuesto de 2024 de Azcón. En 2019, 760 millones fueron a la red pública y 169,79, a la concertada. En 2023, último año de su segundo mandato, la inversión total fue de 1.155,43 millones (960,12 para la pública, y 184,05 para la concertada). Y en el único presupuesto aprobado por Azcón, el presupuesto global fue de 1.301 millones (1.094,7 para la pública, y 206,3 para la concertada).

Por otra parte, el informe sobre la Dotación presupuestaria en Educación en las comunidades autónomas de 2011 a 2026 elaborado por el Ministerio de Hacienda, constata el recorte que padeció la partida de Educación durante el mandato de Rudi, que cogió unos presupuestos de más de 1.000 millones en el último año del socialista Marcelino Iglesias, y dejó una partida de 887 millones en sus últimas cuentas. Desde entonces, la inversión educativa se ha ido recuperando en Aragón.

Según señala este informe, en la última legislatura de Lambán se produjeron incrementos importantes, como el de 2021, con una subida de 113 millones (casi el 10% más). En el caso de Azcón, también en su primer año de Gobierno se registró un incremento de entorno al 10% en Educación, sumando más de 140 millones a la partida.

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Lo que no aumentó al mismo ritmo en los dos últimos mandatos en Aragón fue la financiación a la educación concertada. Mientras durante el Gobierno de Javier Lambán creció a tenor del 4,5% de media durante ocho años (con una subida total del 35,75% entre 2015 y 2023), Azcón incrementó los fondos a la concertada un 12% solo en un año (entre 2023 y 2024), mientras que los fondos para la pública subieron en este periodo un 14% (de 960 a 1.094 millones).