¿Habrá puente para los estudiantes de Aragón el Día de San Jorge? Esto es lo que dice el calendario escolar

Aragón divisa ya en el horizonte lo que puede ser una de sus jornadas más especiales a nivel cultural en la autonomía: el Día de San Jorge. Una fecha marcada en rojo con el calendario, ya que también es conocida como el Día de Aragón, en honor y memoria a este mártir cristiano del siglo III, patrón de la comunidad. La jornada se llena de actos institucionales, actividades culturales y un fuerte sentimiento de identidad. Además, comparte protagonismo con Cataluña, donde la festividad adquiere un carácter más popular y romántico con la tradición de regalar libros y rosas, convirtiéndose en una de las celebraciones más emblemáticas del año. Este año el 23 cae en jueves, y pese a la publicación del calendario escolar ya a principio de curso, muchos tienen la duda de si este hecho lo convierte en un puente para los estudiantes.

Al contrario que uno de los primeros festivos que los aragoneses pudieron disfrutar antes de la Semana Santa, como fue San Valero, patrón de Zaragoza ciudad, la Cincomarzada sí 'se comió' al viernes 6 de marzo y hubo puente para alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP). Pues tal y como lo refleja el calendario escolar, San Valero cumplirá los deseos de muchos y será puente en las tres provincias de Aragón los próximos días 23 y 24 de abril.

Esto otorgará cuatro días seguidos a miles e familias en toda la comunidad para planear escapadas, visitas a los más mayores o simplemente descansar de la rutina antes de encarar los últimos dos meses antes de la llegada oficial del verano. Al igual que estos alumnos también pueden desconectar o aprovechar ratos libres para afrontar las últimas clases antes de los exámenes finales (excepto los infantiles).

Una imagen de archivo de un calendario escolar / El Periódico de Aragón

La leyenda del patrón aragonés

La leyenda de San Jorge narra cómo un terrible dragón atemorizaba a una ciudad, exigiendo sacrificios humanos hasta que la suerte señaló a una princesa. En ese momento apareció el caballero, quien, armado de valor y fe, se enfrentó a la bestia y logró derrotarla, liberando al pueblo de su amenaza y convirtiéndose en símbolo de protección y coraje.

Este relato, muy arraigado en Aragón, explica por qué San Jorge es su patrón y por qué el 23 de abril se celebra como el Día de Aragón, exaltando valores como la valentía y la identidad colectiva. La tradición también conecta con la rosa nacida de la sangre del dragón, un elemento que, junto a los libros en Cataluña, ha dado forma a una de las festividades más simbólicas de la cultura popular.

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De este modo, la coincidencia de la festividad con el calendario escolar convierte este Día de San Jorge en una oportunidad aún más especial para las familias aragonesas. El puente permitirá no solo participar en los actos y tradiciones propias de la jornada, sino también disfrutar de unos días de descanso que muchos aprovecharán para viajar, reunirse o simplemente desconectar antes del tramo final anterior a unas previsibles vacaciones de verano.