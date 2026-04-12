El pueblo 'más vegetariano' de España está en Aragón: un pequeño oasis en medio del páramo con su propia leyenda
El pueblo oscense de Huerto, con poco más de 200 habitantes, conserva la esencia de la Huesca más auténtica, con un casco urbano donde la historia y la vida rural se entrelazan
Aragón cuenta con varios pueblos que son considerados por muchos de los más bonitos de toda España. Albarracín, Álquezar, Valderrobres, Aínsa, Sos del Rey Católico aparecen en cada uno de los inumerables ranking de localidades con un encanto especial que debes visitar al menos una vez en la vida. Muchas localidades aragonesas también cuentan con un nombre curioso que llama la atención del viajero y le invita indirectamente a hacer una pequeña pausa en su ruta y conocer los rincones de sus calles. Por ejemplo, en la provincia de Huesca se encuentra un pueblo 'muy vegetariano' si solo nos fijamos en su toponimia: Huerto.
Esta localidad de Los Monegros tiene un nombre fácil de entender y forma parte de la larga lista de pueblos cuyo nombre sorprende y despierta curiosidad. La realidad es que Aragón está repleto de pueblos con topónimos muy singulares que, en muchos casos, esconden historias antiguas, leyendas o simples evoluciones linguísticas. Huerto está al mismo nivel que Triste, El Cuervo, Atea, Contamienta o Alpartir, Codo o Lafortunada entre muchos otros. Son municipios con un nombre que refleja la riqueza histórica y cultural de toda la comarca. En el caso de Huerto destaca su conexión con la tierra, el cultivo y la vida rural que define a todo Aragón.
A pesar de tener poco más de 200 habitantes, Huerto ha logrado mantener la esencia de la Huesca más auténtica e incluso se ha convertido en una escapada perfecta para todos aquellos que buscan desconectar del ruido y reconectar con la historia, la naturaleza y la vida rural. El pueblo cuenta con un casco urbano con construcciones de mampostería y tapial donde han residido durante muchas generaciones agricultores que han dedicado toda su vida al campo.
El gran atractivo del municipio es su patrimonio histórico, con una huella que se remonta más allá de la Edad Media. Todavía queda algún vestigio del castillo, erigido en el siglo XIII sobre el montículo que acoge a esta localidad que en un pasado fue una villa noble y tuvo un papel importante en La Reconquista.
La leyenda de la Mora
La iglesia de Santa Cruz es el templo religioso más destacado con su llamativa portada y la capilla de San Antonio. Sin salir de los límites del municipio encontramos las ermitas de Santa Engracia y Puymelero o la Cueva de la Mora, envuelta en la leyenda de la fertilidad a donde acudían las mujeres tras casarse para tener hijos. Las historias más antiguas afirman que en este lugar, situado a unos pocos kilómetros del pueblo, reposa una princesa árabe.
Huerto guarda vestigios de distintas culturas que han dejado su impronta a lo largo de los siglos. La presencia musulmana fue especialmente relevante, y todavía hoy se percibe en elementos como antiguos molinos o enclaves defensivos. Además, la cercanía del río Alcanadre y los campos de regadío transformados en las últimas décadas aportan vida y color a un territorio tradicionalmente árido.
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