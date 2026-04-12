The Wave sitúa a Aragón en el centro de la innovación, el talento y la empresa

Aragón volverá a convertirse del 14 al 16 de abril en el epicentro del talento, la innovación y la transformación empresarial con la celebración de The Wave 2026, un encuentro que consolida un ecosistema en pleno crecimiento. En su tercera edición, este evento refuerza su posición como uno de los grandes foros de referencia en materia tecnológica y empresarial, no solo por su dimensión, sino por su ambición y su impacto real en la economía y sociedad.

El Palacio de Congresos de Zaragoza será durante tres jornadas un espacio donde las ideas se transformarán en oportunidades y las conexiones en proyectos tangibles. Este año hay novedades. La cita incorpora una app oficial y amplía su propuesta con el Afterwave. En cuanto a los contenidos, The Wave contará con la participación de destacados líderes empresariales que aportarán una visión estratégica sobre los grandes retos tecnológicos y económicos. Por el congreso pasarán Juan Santamaría, CEO de ACS, y Carmen Cuadrado Briones, Marketplace Director de Shein, entre otros.

Compañías líderes, grandes marcas e ‘influencers’

Las dos primeras jornadas de The Wave, que se desarrollarán el martes 14 y miércoles 15, se centrarán en el ámbito empresarial con la participación de compañías líderes que están impulsando la transformación digital y tecnológica tanto en España como a nivel internacional. Entre ellas destacan Amazon Web Services, Integra e Ibercaja, junto a otros referentes globales como Microsoft, TDG y Telefónica. La presencia de estas firmas, entre más de 250 ponentes, volverá a convertir esta edición en un punto de encuentro clave para directivos, profesionales y empresas que buscan anticiparse a los desafíos del mercado y liderar el cambio.

Impulsado y organizado por el Gobierno de Aragón, The Wave pondrá el foco en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la creación y el desarrollo del talento, desde la formación inicial hasta la recualificación profesional, promoviendo la preparación de la sociedad para los empleos del futuro.

Zaragoza, epicentro de la infraestructura digital y los centros de datos The Wave acogerá el The Wave Data Centers. En Mobility City, este evento será un punto de encuentro imprescindible para profesionales de centros de datos, infraestructura en la nube y tecnología crítica. Los dos primeros días será un escaparate de innovación. El espacio contará con una zona expositiva abierta a todos los visitantes, que se hayan registrado en el congreso. Las empresas más punteras realizarán demostraciones en vivo de tecnologías de refrigeración, eficiencia energética, conectividad y seguridad para centros de datos. El tercer día será una jornada profesional exclusiva bajo invitación, que contará con la asistencia de 250 líderes y decisores del sector. La agenda incluye ponencias, paneles de expertos, Tech Talks y debates centrados en la actualidad y futuro de la infraestructura digital en el mundo y en Aragón.

La última jornada estará dedicada al público en general, en la que tomarán presencia representantes de marcas y emprendedores influyentes, como Vicio, Morrison, Youtube, Glovo, Voladora, WeRoad, entre otros, en el escenario del auditorio. Todos ellos compartirán su experiencia sobre emprendimiento, innovación y el impacto de la tecnología en la forma de crear empresas, contenidos y comunidades digitales. La programación incluirá además debates sobre márketing digital, emprendimiento y nuevas formas de comunicación con el público, así como conversaciones sobre el impacto de las redes sociales en el deporte, con la participación de representantes del Real Zaragoza y Casademont Zaragoza.

The Wave se ha convertido en uno de los grandes foros de referencia en materia tecnológica y empresarial. / MIGUEL ANGEL GRACIA

También esta tercera jornada abrirá sus puertas a una nueva generación de creadores de contenidos que conectan con los intereses de los más jóvenes. Algunos de los influencers más reconocidos del país centrarán su atención en el sector de los videojuegos, la música y la gastronomía, convirtiendo el evento en un espacio dinámico en el que la tecnología y el ocio se darán la mano. La mañana de los influencers se celebrará en Nebula Lounge, la zona de ocio y restauración. La primera mesa, Del gaming al negocio: emprender con un canal de Youtube, reunirá a León Picarón y Morteruelas, y la charla Más que influencers: cuando las redes se unen con la música estará protagonizada por Lucía de la Puerta y Mar Lucas.

Como cierre de esta edición, el reconocido creador de contenido Jordi Wild será el último ponente de 2026, sumándose a un cartel que promete superar todas las expectativas y consolidar una edición, una vez más, impresionante.

Una 'app' para planificar e interactuar The Wave 2026 incorpora una aplicación móvil, que se convertirá en el eje de interacción digital del evento. Esta herramienta permitirá a los asistentes planificar su agenda personalizada, acceder a su acreditación mediante código QR, consultar información de ponencias, empresas y participantes, y establecer contacto directo a través de chat y networking. La app incluirá también un área privada para ponentes con gestión de reuniones, reforzando así una experiencia más inmersa, conectada y eficiente.

Cinco espacios para sumergirse

The Wave contará con cinco grandes espacios diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva y especializada. Durante tres días compartirán protagonismo el Planet Zero, el escenario principal del Auditorio de Zaragoza, que acogerá los grandes retos estratégicos, con otros cuatro enclaves más. Lunar Lab está concebido como laboratorio de ideas y aprendizaje práctica; Nebula Lounge, orientado al networking de alto nivel; Expo Horizon, un área expositiva donde las empresas presentarán soluciones concretas y aplicables; y el escenario exterior, que cobrará más protagonismo que nunca, ofreciendo experiencias únicas al finalizar cada una de las jornadas. Este diseño responde a un modelo que apuesta por la simbiosis perfecta entre charlas inspiradoras, talleres prácticos y espacios de encuentro para generar negocio y trasladar el conocimiento a la vida real.

Además, Japón será el país invitado en esta edición. Dispondrá de una zona expositiva específica y ponencias de destacadas empresas tecnológicas niponas, que aprovecharán el congreso para exhibir contenido del sector y participar en encuentros.

Jornada abierta con marcas y emprendedores La tercera jornada estará dedicada especialmente al público en general y contará con alguna de las marcas y emprendedores más influyentes del ecosistema. Asistirán Vicio, con su presidente y fundador, Aleix Puig a la cabeza; Youtube y su strategic partner manager, Vicky Cazalla; Morrison y la trayectoria vital de uno de sus cofundadores, Álvaro Patón; Glovo, con uno de sus fundadores, Sacha Michaud; WeRoad, con su director de márketing, Daniel Martínez; y el creador de contenido Jordi Wild, entre otros.

Aragón en la vanguardia

The Wave es la gran muestra del protagonismo de Aragón en el ecosistema tecnológico. La comunidad cuenta con actores activos dedicados a la investigación e innovación, como el ITA (Instituto Tecnológico de Aragón), Tecnara (Clúster de Empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones) y Fundación Circe (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos). Y en este hábitat aparece una iniciativa clave: el futuro Parque Tecnológico DAT Alierta, un proyecto estratégico impulsado por el Gobierno de Aragón y concebido para posicionar a Zaragoza y Aragón como un hub tecnológico de referencia en el sur de Europa. Situado en el campus Río Ebro, el DAT Alierta permitirá atraer inversión, impulsar la innovación tecnológica, fomentar la transferencia de conocimiento y fortalecer el ecosistema empresarial vinculado a la economía digital, la investigación aplicada y las tecnologías emergentes. El proyecto combinará espacios empresariales, zonas de servicios y áreas adaptadas a las nuevas necesidades del sector tecnológico.

The Wave nació en 2024 con el reto de "mostrar al mundo el hub tecnológico en el que se ha convertido la comunidad y anticipar el rumbo que quiere seguir en los próximos años", destacó recientemente la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. En la actualidad, "ha superado ese propósito inicial para convertirse en una auténtica ola imparable que crece año tras año y que aspira a seguir batiendo récords, consolidándose como uno de los grandes referentes tecnológicos".

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Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón. / Laura Trives

Afterwave, un espacio musical y de encuentro La iniciativa Afterwave convertirá las tardes y noches en un espacio de encuentro cultural y social. Cuando termine cada jornada, será momento para relajarse, compartir ideas y disfrutar de la música. El martes 14 actuará Robot Rock Alive; el miércoles 15 será el turno de Face Down Ass Up; y el jueves 16 contará con las actuaciones de Mafalda Cardenal, Michenlo, Copacabana y Neviic, ofreciendo una programación variada que contribuirá a generar una experiencia completa y diferencial para todos los asistentes.

En este escenario, Vaquero indica que The Wave busca crecer cada año para "generar más y mejor valor en las empresas, favorecer la transformación digital de Europa y ser un escaparate para mostrar el impacto positivo de la tecnología en el mundo", dejando claro el propósito del congreso: "ser arquitectos de relaciones, conexiones, oportunidades y tendencias tecnológicas". Porque para la vicepresidenta, Aragón se presenta como un "ecosistema vibrante, dinámico, que cree en las relaciones colaborativas, que inspira el futuro digital de España y de Europa".