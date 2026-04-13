Banca ética y miradas feministas: la economía social busca visibilizar el papel de las mujeres

El próximo jueves 16 de abril se celebrará en Zaragoza el encuentro anual de las socias y socios de Fiare Banca Ética en Aragón, que se centrará en el papel de las mujeres en la banca ética y la economía social. El grupo de iniciativa territorial (GIT) de Fiare Banca Ética en Aragón, compuesto por las entidades y personas socias de esta cooperativa bancaria, quiere visibilizar y potenciar el protagonismo de las mujeres en banca ética. Para ello, ha organizado este encuentro, abierto a la sociedad, en el que se abordará, desde distintos puntos de vista, el protagonismo de las mujeres en la economía y su capacidad de transformación social.

Es evidente que el dinero no es neutro, y que el actual sistema financiero, basado en la especulación, impacta de forma más severa en las mujeres, explican desde la organización, que justifica la "necesidad de avanzar hacia una finanzas feministas, que visibilicen y potencien el papel, en ocasiones oculto, de las mujeres". En esa dirección trabaja Fiare Banca Etica, y para conocerlo de primera mano intervendrá Beatriz Fernández, miembro del Consejo de Administración de Fiare Banca Ética, presidenta de Economistas sin Fronteras y profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, sobre 'Hacia un banco feminista, retos y propuestas'. Posteriormente, Susana Ortega, secretaria técnica de Mercado Social Aragón, hablará sobre 'Feminismo y economía solidaria en Aragón'.

Y se finalizará con un coloquio abierto, sobre 'Experiencias de mujeres y economía' con la participación de entidades en las que las mujeres son protagonistas y contribuyen a la transformación de la sociedad desde la actividad económica y social; serán Marta Esteban, de Tiebel Coop., Edurne Caballero , de Biela y Tierra, y Tamará Clavería, directora de la fundación Secretariado Gitano en Aragón.

Fiare Banca Etica es un banco libre, independiente y cooperativo que trabaja por el interés colectivo. Esta formado por mas de 50.000 personas socias y cuenta con 110.000 clientes en Italia y España y su objetivo es contribuir a una sociedad más justa, a través de las finanzas éticas. En Aragón, lleva funcionado desde hace 12 años, trabajando en red, y financiando proyectos que suponen un impacto social positivo para Aragón, en ámbitos como la discapacidad, vivienda social, educativo, servicios o comunidades energéticas.

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El acto tendrá lugar el día 16 de abril, a las 18.00 horas en la sede de la cooperativa Tiebel, en la calle Pantano de la Sotonera 3, de Zaragoza, con entrada libre, hasta completar aforo.