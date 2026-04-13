La cuenca del Ebro necesita más de 9.600 millones de euros de inversión para hacer frente a las sequías e inundaciones

La cuenca del Ebro, que atraviesa las provincias de Cantabria, Burgos, Álava, La Rioja, Navarra, Zaragoza, Huesca, Lleida y Tarragona, es una de las zonas más vulnerables de España frente a la escasez hídrica estructural y al riesgo creciente de inundaciones. Según el informe Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España, elaborado por TYPSA y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España (Seopan) –que analiza las necesidades de inversión en infraestructuras del agua en el conjunto del país–, España requiere una inversión estimada de 103.824 millones de euros en el periodo 2026–2035 para hacer frente a las sequías y aminorar los efectos de las inundaciones, de los cuales, 9.677 corresponden a la cuenca del Ebro, 8.687 para atender demandas y 989 para afrontar inundaciones.

Las necesidades de inversión en la Cuenca del Ebro son evidentes: la demarcación afronta importantes retos de modernización y adaptación de sus infraestructuras hidráulicas, una elevada demanda de agua vinculada principalmente al regadío y la necesidad de adecuarse a las nuevas exigencias normativas y ambientales. Para reducir estos riesgos y proteger a la población frente a episodios extremos, el informe identifica actuaciones para atender a las demandas de agua y cumplir objetivos ambientales, entre las que detalla 3.854 milones de euros para adaptación al cambio climático: incremento de recursos y gestión de la demanda, con especial incidencia en la modernización y mejora de la eficiencia de los sistemas de regadío.

Tambien 3.547 millones de euros para infraestructuras del ciclo urbano del agua, destinadas a la renovación y mejora de redes de abastecimiento, saneamiento y depuración. Otros 696 en infraestructuras en el marco de un Acuerdo Nacional del Agua, 379 para el cumplimiento de objetivos ambientales en el Dominio Público Hidráulico, destacando actuaciones como la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix y otras intervenciones en emplazamientos afectados, así como 211 para el conocimiento y monitorización del ciclo integral del agua, incluyendo medidas previstas en los PERTE de digitalización del ciclo del agua y nuevas convocatorias orientadas a mantener el ritmo inversor hasta 2035.

Por otro lado, para adaptación al cambio climático y reducción de los efectos de las inundaciones reclama 753 millones de euros para Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) y otras medidas de gestión del riesgo por inundación pluvial, incluyendo tanques de tormenta y actuaciones de adaptación de infraestructuras urbanas. Otros 207 en infraestructuras verdes, centradas en programas de mantenimiento, restauración y mejora ambiental de cauces y entornos fluviales. Así como 29 para medidas estructurales de gestión del riesgo por inundación, con proyectos específicos de prevención y protección frente a inundaciones.

“La escasez de agua en España ya no es un fenómeno excepcional, sino estructural, y afecta de manera especialmente intensa a cuencas como la del Ebro, donde la demanda del recurso es muy elevada. Es necesario un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado para garantizar el cumplimiento de la Planificación hidrológica y la seguridad hídrica”, ha señalado el presidente de Seopan, Julián Núñez.

La cuenca del Ebro es una de las demarcaciones hidrográficas que genera mayores volúmenes de recursos hídricos naturales, en consonancia con su extensión, sus características hidrológicas y su régimen pluviométrico. Sin embargo, en muchos casos, las demandas superan los recursos realmente disponibles ya que el regadío es el uso dominante, obligando a orientar gran parte de la gestión a garantizar el suministro agrícola sin comprometer otros usos. En consecuencia, gran parte de las medidas son de modernización de regadíos y mejora de la eficiencia, como el proyecto del canal del Flumen en Huesca.

Riesgo de inundación en la cuenca del Ebro

Según datos recogidos en el informe, en España 2,73 millones de personas viven en zonas inundables de mayor riesgo, de las cuales 264.563 personas están en la Cuenca del Ebro, tanto en ámbitos fluviales como urbanos, especialmente en zonas donde la intensidad de los episodios extremos incrementa la vulnerabilidad frente a avenidas. La cuenca del Ebro cuenta, además, con numerosas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) identificadas en el marco de la Directiva Europea de Inundaciones y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

El informe incluye un apéndice con un programa extraordinario de actuaciones urgentes en las cuencas afectadas por la dana de octubre de 2024 de 4.051 milones de euros ya recogidas en el documento. El estudio concluye que la planificación hidrológica ha recuperado el retraso que acumulaba, pero la falta de disponibilidad presupuestaria y ausencia de un marco financiero han dado lugar a niveles de ejecución de las medidas previstas del 30%. A ello se suma la lentitud y falta de eficacia de los procesos de contratación pública: desde que se decide ejecutar una infraestructura hasta que entra en servicio, suele transcurrir más de una legislatura, lo que reduce la capacidad de respuesta del sistema frente a sequías prolongadas o inundaciones abruptas.