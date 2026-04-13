Francisco Serrano renueva su mandato en la presidencia de Ibercaja

La junta general ordinaria de accionistas de Ibercaja ha acordado por unanimidad la renovación de Francisco Serrano, presidente no ejecutivo de Ibercaja, al frente del máximo órgano de gobierno de la entidad, según ha informado este lunes la compañía. Abogado del Estado en excedencia y con una larga trayectoria directiva previa en Ibercaja, Serrano fue nombrado presidente del banco en marzo de 2022.

En concreto, la junta general de accionistas aprobó el pasado viernes por unanimidad, la renovación de su mandato como miembro del consejo de administración, con la categoría de consejero externo dominical, por plazo de cuatro años.

El banco ha señalado en un comunicado que su modelo de gobierno corporativo, con una presidencia no ejecutiva, "sigue los estándares y recomendaciones más exigentes emitidos por los órganos reguladores y supervisores del sector financiero".

Ibercaja ha destacado además que, a lo largo de los últimos cuatro años, Serrano ha impulsado la renovación del máximo órgano de gobierno de la entidad, "favoreciendo la diversidad de perfiles profesionales, de edad y de género de los miembros que forman parte del consejo de administración".

Durante la presidencia de Serrano se ha aprobado y desplegado el plan estratégico "Ahora Ibercaja 2026" que, bajo el liderazgo ejecutivo del Consejero Delegado, Víctor Iglesias, finalizará en diciembre de este año.

Actualmente, Francisco Serrano preside también la Comisión Delegada y la Comisión de Estrategia de Ibercaja, cargos que igualmente mantendrá durante los próximos cuatro años.

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Serrano es consejero de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), miembro de los patronatos de la Fundación Basilio Paraíso y de la Fundación Santa María de Albarracín, así como ponente habitual en diferentes foros jurídicos y empresariales.