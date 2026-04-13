Junts equipara las pinturas Sijena con el Guernica para evitar su traslado a Aragón
El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha instado al ministro Ernest Urtasun a rechazar el traslado "con la misma contundencia"
El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha instado este lunes al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a rechazar el traslado de las obras de Sijena a Aragón "con la misma contundencia" con que rechazó mover el Guernica temporalmente a Bilbao siguiendo el criterio de los técnicos.
Lo ha dicho en rueda de prensa después de que la justicia haya dado un plazo de 56 semanas al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) para devolver a Aragón las pinturas murales del Monasterio de Sijena, conforme a la resolución de un juzgado de Huesca.
Para Rius, el traslado es una "barbaridad que atenta contra la integridad" de la obra mural: "No lo decimos nosotros, lo han dicho los técnicos del MNAC y expertos internacionales".
Por eso ha exigido a Urtasun oponerse a ello y ha argumentado que, si no lo hace, se demostrará "que hay una doble vara de medir" en función de si una obra está en Madrid, como el 'Guernica', o si está en Barcelona.
"Y todo con base en criterios políticos", ha añadido.
- Así da de comer Inditex cada día a 1.500 trabajadores en Zaragoza: producto local, cocina de abuela y por un euro
- El BV80, el bar de Zaragoza donde Bunbury cobró su primer sueldo, conoció a los Héroes y catapultó a Sabina
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Hemos perdido merecidamente, los que se jugaban la vida éramos nosotros
- Mapi Casas, trabajadora del Parque de Atracciones a cargo del Río Navajo y otras atracciones: 'Siempre quise ser la bruja del tren
- Mercería Larraz, un histórico del comercio de Zaragoza que se transforma en su mudanza tras una vida en el Coso: 'Decimos adiós a la sección de papelería
- “Aquí comemos mejor que en casa”: el comedor de Inditex en Zaragoza visto por sus trabajadores
- Siete tarjetas amarillas para el Real Zaragoza, incluida una a Belsué, pero sin bajas por sanción
- El Real Zaragoza mancha el pañal. La crónica del Córdoba-Real Zaragoza (1-0)