Los veterinarios abren las puertas del cercado de Windtail y Wynx en Zaragoza: los linces ya exploran el valle del Ebro

Los linces ya corren en libertad por el valle del Ebro. Los veterinarios de programa de reintroducción de la especie han abierto este lunes las puertas del cercado de presuelta en el que han permanecido los dos primeros ejemplares ibéricos destinados a integrarse en la comunidad autónoma. Tras este proceso tanto Windtail como Wynx tienen campo libre para explorar y ocupar el hábitat que prefieran. Tras varias semanas de adaptación, ambos ejemplares han mostrado un comportamiento adecuado para su desarrollo en el medio natural y una buena relación entre ellos.

Los dos linces, de un año de edad, han permanecido en el cercado de aclimatación desde el pasado 17 de marzo, un recinto de 18.000 metros cuadrados y más de cuatro metros de altura diseñado para facilitar su adaptación al entorno y el aprendizaje de la caza del conejo, su principal presa. Con la apertura del cercón se inicia una fase en la que es habitual que los animales realicen movimientos de prospección a distancias considerables, un periodo con el que completarán su adaptación a la vida en libertad eligiendo una zona para asentar su territorio.

Uno de los ejemplares de lince ibérico en Zaragoza. / Pablo Lozano / Gobierno de Aragón

El proyecto continuará con una segunda suelta en el cercón prevista para el 29 de abril, cuando se liberará una nueva pareja compuesta por Worbi, macho procedente de Zarza de Granadilla en Cáceres, y Waka, del centro de cría de El Acebuche en Doñana, el animal que inicialmente tendría que haber llegado a Zaragoza. Ambos ejemplares proceden de centros de cría en cautividad del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y seguirán el mismo proceso que la primera pareja. El objetivo es completar la liberación de las cuatro parejas autorizadas por el grupo de trabajo del lince ibérico.

La zona seleccionada para la reintroducción abarca 27.500 hectáreas en la cuenca del Huerva, un ámbito validado por el grupo de trabajo del lince ibérico por su disponibilidad de hábitat y la elevada densidad de conejo. El 70% de esta superficie forma parte de la Red Natura 2000 y combina áreas de matorral, pinares y cultivos tradicionales de secano, lo que la convierte en un entorno idóneo para la recuperación de la especie.

Hasta ahora, las poblaciones de lince ibérico se concentraban principalmente en el sur de la península Ibérica. Por eso, esta nueva población, junto a la de Palencia, amplían el territorio de esta especie hacia el norte consolidando uno de los programas de reintroducción de especies más exitoso de Europa.

Según los últimos datos del censo publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en mayo de 2025, el lince ibérico ha pasado de estar al borde de la extinción —con menos de 100 ejemplares a principios de los años 2000— a superar los 2.400 individuos distribuidos en 17 núcleos con hembras asentadas en España y Portugal. Este avance ha permitido mejorar su situación, escalando en las categorías de amenaza desde “en peligro crítico de extinción” hasta "vulnerable", según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).