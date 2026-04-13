Las listas de espera se disparan en Aragón por la huelga de médicos: 6.024 pacientes esperan una operación desde hace más de seis meses
Es la cifra más alta desde mayo de 2025, cuando 5.808 personas estaban pendientes de una cirugía desde hacía más de 180 días
Las tres huelgas médicas que ha vivido Aragón en los últimos cuatro meses han golpeado a las listas de espera quirúrgicas, que han cerrado el mes de marzo con 6.024 pacientes a la espera de una operación desde hace más de seis meses. Es la cifra más alta desde mayo de 2025, cuando aclanzaron los 5.808 usuarios pendientes de una cirugía desde hace más de 180 días. Los médicos y facultativos volverán a parar su actividad las dos próximas semanas. La del 20 de abril lo harán solo en la comunidad, para exigir al Ejecutivo autonómico mejoras en sus condiciones laborales y salariales, y la del 27 de abril a nivel nacionional, para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco.
En febrero de 2026, las listas de espera registraron 5.453 pacientes, por lo que en el último mes se han incrementado un 10,47%. Según han indicado desde el Departamento de Sanidad, las huelgas convocadas por CESM Aragón y Fasamet -del 9 al 12 de diciembre, del 16 al 20 de febrero y del 16 al 20 de marzo- han obligado a suspender más de 2.600 intervenciones.
"Las tres semanas alternas de huelga han condicionado la organización de la actividad y generado un impacto acumulativo que se traduce en el incremento de las listas de espera observado en marzo. Estos efectos no pueden compensarse de forma inmediata, por lo que continuarán influyendo en los meses siguientes", sostienen desde el departamento.
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