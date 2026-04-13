Marta Fernández, expresidenta de las Cortes, estrena su retrato oficial en La Aljafería

La expresidenta de las Cortes, Marta Fernández, ya tiene su retrato en los pasillos de La Aljafería. La diputada de Vox, que volvió a ser elegida el pasado 8 de febrero en las elecciones autonómicas, ha participado este lunes en la colocación del cuadro en recuerdo a sus dos años y medio como máxima autoridad del Parlamento autonómico. Fernández ha estado arropada por el pintor de la obra, el zaragozano Pepe Cerdá, y por varios compañeros de la anterior Mesa de las Cortes o su sucesora en el cargo, la popular María Navarro.

Según ha podido saber este diario, Fernández ha optado por una celebración íntima, sin convocatoria a los medios de comunicación. Las fotografías del momento han sido tomadas por los responsables de comunicación de las Cortes de Aragón.

En el discreto acto ha participado la propia Fernández y el autor, Pepe Cerdá, pero también la actual presidenta de las Cortes, María Navarro. Junto a ellos han estado dos miembros de la anterior Mesa de las Cortes, la que presidía Fernández, como el popular Ramón Celma (exvicepresidente primero) y el socialista Carlos Pérez Anadón (exsecretario segundo, hoy ya retirado de la primera línea política). También ha estado presente el diputado por Vox Juan Vidal, así como la letrada de las Cortes.