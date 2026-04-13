Un siglo de enseñanza en el colegio Aljafería de Zaragoza: "Hay niños de distinta religión y color de piel y rara vez hay una falta de respeto"

Tres nombres, dos edificios distintos y una historia centenaria. 1925 llegaba a su final cuando el grupo escolar Jardines Gimeno Rodrigo abría sus puertas por primera vez en Zaragoza. Lo hacía como un colegio público y gratuito y en las que hasta entonces habían sido las huertas del convento de los Carmelitas. Así permanecería hasta 1967 cuando, a la vez que la vía en la que se ha ubicado desde el comienzo, cambiaría su nombre a Juan XXIII. También entonces se demolería el antiguo inmueble y se construiría el actual, que también ha sido remodelado. En 2023 se convertiría en el CEIP Aljafería, que esta semana celebra su centenario con exposiciones, murales y actos que exponen los valores que han caracterizado al centro en estos cien años: la igualdad, el respeto y la multiculturalidad.

"He visto una evolución en cuanto al alumnado. Lo que había antiguamente eran viviendas antiguas y de alquiler asequible, que eran ocupadas por familias de origen extranjero y que han sido la población que ha ido aumentando en el colegio", desarrolla Daniel Pueyo, director del centro en el que trabaja desde hace catorce años. Explica que la escuela está en La Almozara, pero el 90% de los estudiantes son de Delicias, barrio con el que colinda y que ahora está "en expansión". De ahí esa evolución en el perfil. "Ahora, las viviendas son antagónicas, son nuevas, y eso se irá viendo reflejado con los años", apunta.

Imagen de archivo de un aula del colegio. / CEIP Aljafería

Por eso, prevé que en el colegio cada vez habrá más familias de origen zaragozano. Eso sí, el número de estudiantes será el mismo, en torno a 400. "El número de alumnos se ha mantenido estable porque no tenemos espacio para más", informa. Detalla que cuentan con 19 clases, 6 de ellas de Infantil y otras 13 de Primaria. "Esperamos en un futuro tener también aula de 2 años, que sería bueno para el centro", sugiere. Hay 36 profesores en la escuela.

En estos cien años de historia, el centro Aljafería ha configurado sus señas de identidad con base en tres valores que, apunta Pueyo, van de la mano: la igualdad, el respeto y la multiculturalidad. "Los alumnos normalizan que en el aula hay niños y niñas de distinta religión, procedencia y color de piel y rara vez hay una falta de respeto. Su vida es entre alumnos de distintos orígenes y creencias y todo está aceptado. Y eso es lo bueno del colegio", remarca. También pone en valor el vínculo con las familias. "El ambiente es buenísimo", asegura.

Además de trabajar en las relaciones personales, el director apunta que en el centro también apuestan por la "innovación metodológica", que implementan de forma paulatina gracias a "la formación continua del claustro". A ello se suma que el CEIP Aljafería, que este lunes visitarán la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, y la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, es desde hace cuatro años una escuela bilingüe. "El colegio lleva unos cuantos años con muchos cambios físicos, porque hicieron obras, y metodológicos", expone, y destaca la biblioteca del centro, un espacio "precioso" que, bajo el nombre de la escritora Ana Alcolea, acoge cada día a cientos de alumnos.

Todo ello hace del CEIP Aljafería "un elemento social importante" en el barrio La Almozara y, sobre todo, en Delicias. "Los maestros y maestras que hemos pasado por este colegio hemos luchado para que el alumnado mejore. Cuando se creó, era un barrio obrero, las familias no tenían recursos y los docentes buscaban educar a los hijos de los obreros que trabajaban en las fábricas del entorno para que pudieran conseguir un futuro mejor", desgrana.

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Pueyo comparte que también ahora el profesorado trata de adaptarse a los cambios del barrio, a la nueva sociedad digital y a la realidad de los alumnos de 2026, que es digital y en la que la innovación juega un papel clave. "Esa es también la seña de identidad del centro: la lucha continua por nuestro alumnado", concluye el director del CEIP Aljafería. A espaldas del colegio, cien años de historia.