'Sorpasso' a El Prat y récord histórico en mercancías: el aeropuerto de Zaragoza despega en marzo con la guerra de Irán

El mes de marzo ha sido "histórico" para el aeropuerto de Zaragoza en el transporte de mercancías. La pista aragonesa ha despegado en sus cifras gracias a las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio, ya que la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel provocó que se fletaran decenas de chárteres de carga que, en el cómputo global, ha propiciado que solo durante el mes pasado se movieran más de 18.000 toneladas desde la pista aragonesa, que se ha convertido, una vez más, en la segunda del país que más mercancías ha movido, por delante de la catalana de El Prat y solo superada por la madrileña de Barajas-Adolfo Suárez.

Las cifras oficiales ofrecidas este lunes por Aena muestran un mes de marzo de récord para la terminal aragonesa en mercancías, al registrar 18.430,4 toneladas transportadas con los diferentes destinos internacionales con los que conecta, que significa superar en más de 2.000 las 16.128,4 que se movieron desde Barcelona. Así, mientras la pista catalana notaba un descenso del 1,4% respecto al mismo mes de 2025, en la aragonesa se daba un crecimiento del 29,6%. De hecho, es la única que ha crecido entre las cinco más importantes de España. Aunque Barajas está siempre muy por delante en carga, el mes pasado moviendo 67.133,3 toneladas, un 5,3% menos que hace un año. Vitoria y Gran Canaria, cuarta y quinta pista en importancia en carga en la red de Aena también han decrecido, con cifras muy inferiores a las de Zaragoza.

Los datos del pasado mes de marzo han permitido acercar a Zaragoza en su pulso constante con El Prat por ser la segunda terminal de España que más mercancías transporta, ya que ahora la pista aragonesa ha cerrado el primer trimestre del año con 45.633,4 toneladas, que es un crecimiento del 19,9% con respecto al mismo periodo de 2025. Mientras El Prat se encuentra en 49.485,3 toneladas, que también significa que ha aumentado sus registros aunque por debajo, un 12,3% más solo entre enero y marzo.

Sin embargo, el impacto del conflicto en los datos del mes de marzo del aeropuerto de Zaragoza no solo se ha reflejado en las mercancías transportadas, también en las operaciones contabilizadas, es decir, los despegues y aterrizajes registrados han supuesto alcanzar los 946, que suponen un incremento del 31,8% con respecto a marzo de 2025. Y en el cómputo total del primer trimestre ha alcanzado las 2.487 operaciones, que representa una subida del 20,4%.

En pasajeros, resiste a Ryanair

La estadística del mes de marzo también deja un resultado positivo en el transporte de viajeros, ya que el aeropuerto de Zaragoza cerró la estadística en 53.833 pasajeros transportados, que representa un incremento del 3,2% con respecto al mismo mes de 2025. Y demuestra que la terminal está resistiendo el impacto que tuvo la decisión de Ryanair de reducir el número de rutas, de frecuencias y asientos disponibles para la pista aragonesa.

De hecho, en el cómputo global de 2026, durante el primer trimestre, se ha conseguido contabilizar un total de 143.653 viajeros que tomaron un vuelo o aterrizaron desde la terminal de Garrapinillos, lo que representa un aumento del 2,6% y le encamina hacia el objetivo de superar con holgura la barrera de los 600.000 usuarios anuales. Y quizá aproximarse, todavía con la suma de Semana Santa y del verano, al reto de batir los 700.000, que dejaría sin efecto el 'recorte' de Ryanair en la pista de Zaragoza.