Todas las televisiones de España se asoman a Aragón TV por su 20 aniversario

Aragón TV celebra este mes de abril su 20 aniversario con una iniciativa inédita en la televisión en España: por primera vez, todas las cadenas de televisión públicas autonómicas y todas las televisiones nacionales tendrán una ventana en otra cadena.

Desde este lunes y a lo largo de este mes de abril, rostros muy conocidos de las principales cadenas nacionales y autonómicas aparecerán en breves vídeos dentro de la programación de Aragón TV para felicitar a la cadena y a todos los aragoneses por estos 20 años de trayectoria.

Esta iniciativa de la cadena aragonesa nace con el propósito de ser un reconocimiento compartido entre medios. Porque, más allá de la competencia por la audiencia o el liderazgo, a todas las televisiones les une la misma pasión por comunicar, por entretener y por ser altavoces de lo que sucede a su alrededor. Una vocación común que convierte a quienes trabajan en este medio en parte de una gran familia.

Por eso, durante todo el mes de abril, Aragón TV abre su pantalla a todas y cada una de las cadenas nacionales y autonómicas públicas, en un gesto simbólico y emotivo que subraya el valor de la televisión como servicio público, espacio de encuentro y herramienta de conexión con la sociedad.

Entre los profesionales que participarán en esta acción especial se encuentran Jacob Petrus, desde Aquí la Tierra en La 1; Jordi Hurtado, rostro emblemático de Saber y ganar en La 2; Roberto Leal, al frente de Pasapalabra en Antena 3; Xuso Jones, presentador de Lo sabe, no lo sabe en Cuatro; Sandra Barneda, desde Supervivientes en Telecinco; y Cristina Pardo, conductora de Más vale tarde en laSexta.

También se suman a esta felicitación Miki Núñez y Marta Torné, desde Eufòria en TV3; Roberto Vilar, presentador de Land Rober Tunai Show en TVG; Anne Igartiburu, al frente de Vaya par en ETB; Juan y Medio y Eva Ruiz, desde La tarde, aquí y ahora en Canal Sur; Ramón García, conductor de En compañía en Castilla-La Mancha Media; y Alicia Senovilla, presentadora de Atrápame si puedes en Canal Extremadura.

La iniciativa contará asimismo con la participación de Ana Francisco Martínez, desde El picu en TPA; Carmen Alcayde, presentadora de La vesprada amb tu en À Punt; Antonio Hidalgo, al frente de El casting en La 7; Eloísa González, desde Gente Maravillosa en Televisión Canaria; David Ordinas, conductor de Jo en sé més que tu? en IB3; y Christian Gálvez, presentador de La tarde de Telemadrid en Telemadrid.

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Con esta acción especial, Aragón TV quiere convertir su aniversario en una celebración conjunta de la labor fundamental que desarrollan las televisiones y en un reflejo del cariño de todo el sector hacia una cadena que, desde hace 20 años, acompaña, informa y entretiene a los aragoneses.