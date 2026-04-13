The Wave 2026 calienta motores en Zaragoza con más de 15.000 inscritos antes de abrir sus puertas

A pocas horas de que arranque oficialmente, The Wave 2026 ya respira ambiente de gran cita. El Palacio de Congresos de Zaragoza vive estos días una actividad frenética, con equipos ultimando escenarios, espacios inmersivos y zonas de networking que, desde este martes, acogerán a miles de profesionales y visitantes. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado este lunes el montaje del evento y ha anticipado una edición que quiere ir un paso más allá.

“Espectacular” fue la palabra elegida por Vaquero para definir el arranque de esta tercera edición, que convertirá Zaragoza durante tres días en “el epicentro de la generación de conversación influyente, del intercambio de excelencia y de la atracción de talento”.

En imágenes I Así avanzan los preparativos para el arranque de The Wave en Zaragoza / RUBÉN RUIZ

A los espacios habituales del Palacio de Congresos de Zaragoza se suma este año el Pabellón Puente, integrado como nueva sede bajo el concepto Mobility, ampliando el alcance de un congreso que aspira a marcar “la trayectoria del desarrollo tecnológico y digital de los próximos meses”.

250 ponentes y grandes tecnológicas

Las expectativas no son menores. Si en 2025 se alcanzaron los 15.000 visitantes, la organización confía en superar esa cifra. De hecho, según avanzó la vicepresidenta, ya se han superado los 15.000 inscritos antes incluso de abrir las puertas, una señal del creciente interés que despierta el evento. “Siempre se supera el número de inscripciones con las visitas”, subrayó, lo que apunta a un nuevo récord de asistencia para una cita que se ha consolidado en tiempo récord.

El congreso reunirá a más de 250 ponentes y a algunas de las principales compañías tecnológicas, en un formato que combina encuentros profesionales con una jornada abierta al público general. Este último elemento busca reforzar la conexión con la sociedad y, especialmente, con los jóvenes, que ya representan una parte significativa de los asistentes. “Gran parte de la participación se concentra entre los 25 y los 40 años”, destacó Vaquero, quien incidió en el papel de The Wave como espacio para conectar talento, empresas y tecnología.

Más allá de las cifras, el Gobierno de Aragón insiste en el valor estratégico del evento. The Wave no es solo un escaparate, sino un nodo de generación de proyectos. Muchos de los contactos y colaboraciones que nacen durante el congreso, recordó Vaquero, se desarrollan en los meses posteriores, consolidando su influencia en el tejido empresarial.

En ese sentido, la cita se integra en un contexto más amplio como es el auge de inversiones tecnológicas que vive Aragón en los últimos años, ligadas principalmente a los centros de datos, lo que ha situado a la comunidad autónoma en el mapa europeo de la digitalización.

Con el montaje ya en su recta final y la ciudad preparada para recibir a miles de visitantes, Zaragoza se dispone a surfear una nueva ola tecnológica. Una ola que, si se cumplen las previsiones, será más alta, más internacional y más influyente que nunca.