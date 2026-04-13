Tomasa Hernández defiende la legalidad de implantar el Bachillerato concertado en Aragón: "Es la medida más democrática que puede haber"

La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, ha defendido este lunes la legalidad de implantar el Bachillerato concertado en Aragón a partir del próximo curso (2026-2027), una medida que anunció la semana pasada y que la escuela pública aseguró que llevaría a los tribunales por publicarse con el Gobierno de Jorge Azcón en funciones y el presupuesto prorrogado. "Estamos completamente seguros de la legalidad, tanto en cuanto a la forma como en cuanto al contenido. Es la medida más democrática que puede haber, que los poderes públicos garanticen el derecho a la educación gratuita del alumnado, estudie en la pública, que es gratuita, o en la concertada", ha indicado Hernández.

Momentos antes de que comenzara la celebración del centenario del colegio Aljafería de Zaragoza, Hernández ha mostrado su respeto "a las discrepancias que hay respecto a la concertación", pero ha remarcado que "no es una cuestión de legalidad". "Es una cuestión de oportunidad política", ha sostenido, y ha recordado que la medida estaba incluida en el programa electoral de Jorge Azcón tanto de 2023 y como de 2026. También se incluía en el pacto PP-Vox firmado hace tres años en agosto. "La medida es legal y nos avalan precedentes incluso judiciales", ha reafirmado.

Las voces críticas con la medida -sindicatos, federaciones y asociaciones en defensa de la escuela pública y fuerzas políticas de la izquierda- han basado parte de su rechazo a la concertación del Bachillerato en que en la escuela pública hay "más de 2.000" vacantes en esta etapa no obligatoria, por lo que consideran que concertarla, además generar "segregación", es "innecesario". La consejera de Educación en funciones ha apuntado a una horquilla de "entre 1.300 y 2.000" plazas vacías en todo Aragón, y ha asegurado que una gran mayoría de ellas se dan en el medio rural, donde las ratios son más reducidas. Por eso, ha apuntado que esta postura de la escuela pública "no tiene explicación".

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Hernández ha remarcado que la concertación del Bachillerato "es una media de igualdad y libertad de elección garantizada por la Constitución y por la Ley Orgánica de Educación". "En ese aspecto estamos totalmente tranquilos", ha agregado.