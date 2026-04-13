De la Torre Eiffel a las carreteras aragonesas y la cama de los gatos: el importante papel del sector minero en Aragón

La minería está presente en todos los órdenes de la vida. Sus productos, que en Aragón sumaron 16 millones de toneladas el pasado 2025, tienen múltiples aprovechamientos y abarcan un amplio abanico de destinos finales. Los hay de lo más exótico, como la pintura de la Torre Eiffel, y de lo más cotidiano, como las baldosas de una casa. Los minerales industriales y los áridos lideran una tabla en la que ya no está la energía tras el fin de la extracción del carbón en 2019, que servía para producir electricidad en centrales térmicas como la histórica de Andorra.

Así, los ocho millones de toneladas de minerales industriales tuvieron diversos destinos finales. Las arcillas, un subsector en auge desde la guerra de Ucrania, sirven para ladrillos y tejas (roja) y para la cerámica, mientras que la sepiolita se usa para las camas de los gatos, los absorbentes industriales (la sepiolita también es conocida como arcilla absorbente) o diversos productos de alimentación animal. El óxido de hierro, el pigmento rojo, se extrae desde Tierga, una de las dos minas subterráneas de la comunidad, y sirve tanto para vestir la Torre Eiffel y los barcos como para la desulfuración en las plantas de biometano, en pleno auge en Aragón, o los esmaltes coloreados. La otra mina bajo tierra, la de Remolinos, permite extraer la sal gema, fundamental para el deshielo de las carreteras, la obtención de cloro, la descalcificación industrial e incluso la alimentación animal.

Un derivado natural del carbón, la leonardita, también sigue extrayéndose en algunas minas de la comunidad, siendo usada como componente de los fertilizantes agrícolas. El yeso tiene un uso de sobra conocido para la edificación, las escayolas y el cemento; la caliza contribuye igualmente al cemento más común, el Portland, aunque igualmente es necesaria para la fabricación del papel y pinturas, la corrección de suelos o la propia obtención de cal, entre otras.

Hasta 2020 también se aprovechaba para los procesos de desulfuración en la central de Andorra. Dentro de la minería industrial, Aragón también produce arenas siliceas (vidrio, fundición, cerámica, porcelana...), dolomía (ladrillos refractarios, fertilizantes, vidrio laminado, siderurgia...) y aguas minerales. En este último campo, cabe recordar que en estos momentos la comunidad tiene nueve plantas de envasado de agua mineral natural y once balnearios de aguas minero-medicinales y termales en activo, con 700 empleos directos. Por último, la potasa (uso de fertilizantes) tiene pendiente el desarrollo del polémico proyecto de la Mina Muga, entre la bal d’Onsella (Undués de Lerda) y Sangüesa.

Los productos de cantera, los áridos –7,4 millones de toneladas extraídas en 2025 en la comunidad–, esperan un repunte por el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón y uno de ellos, la ofita, se usa para el balasto de los ferrocarriles de alta velocidad en_España.

La minería ornamental, por su parte, es la más modesta en Aragón, con 290.000 toneladas extraídas el pasado año, pero tiene condicionantes diferenciales. Sobre todo, en la producción de alabastro, ya que tiene el 90% de las reservas mundiales conocidas de este mineral, aunque también en la caliza ornamental, donde destaca la piedra negra de Calatorao, y en la arenisca ornamental.