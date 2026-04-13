Vox asegura que las conversaciones con Azcón se van a "intensificar" esta semana para formar el Gobierno de Aragón
Ignacio Garriga, secretario general de la ultraderecha, insiste en buscar "un buen acuerdo" y vuelve a cargar contra la intervención de Alberto Núñez Feijóo: "Que no pongan palos en la rueda"
Vox sigue confiando en alcanzar un acuerdo con el PP para el Gobierno de Aragón. El secretario general de la ultraderecha, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que las conversaciones entre los dos partidos "se van a intensificar" en busca de un pacto con Jorge Azcón, pero también con María Guardiola (Extremadura) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). Un día más, la dirección nacional de Vox ha cargado contra la dirección nacional del PP, personificada en Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, por "poner palos en las ruedas" en las conversaciones entre los dos partidos.
Garriga ha admitido que "el tiempo apremia", con unos plazos que finalizan en Aragón y Extremadura el próximo 3 de mayo. "Queremos llegar a un buen acuerdo que mejore la vida de los españoles", ha concretado el secretario general, que ha dicho ir "por el buen camino" en las conversaciones con los líderes autonómicos del PP. "Nos preocupa conseguir un programa de Gobierno que demuestre que las cosas pueden pasar", ha concretado.
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