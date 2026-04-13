Zaragoza reúne a los grandes nombres de la ola tecnológica en The Wave 2026: de Álvarez-Pallete a la mano derecha de Florentino Pérez

Todo está listo para que arranque la nueva edición de The Wave, el gran ágora tecnológica que subirá el telón este martes -por tercera vez- en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Más allá del despliegue escenográfico y las cifras récord de participación, con más de 15.000 personas incritas antes de abra sus puertas, el verdadero termómetro del congreso vuelve a estar en su cartel. La tercera edición, que se celebra del 14 al 16 de abril, reúne a más de 250 ponentes en una programación que refleja con precisión el momento que atraviesa la tecnología, con el foco puesta en la inteligencia artificial, los centros de datos, la energía, la conectividad y los nuevos modelos de negocio.

Entre todos los nombres propios, uno destaca por encima del resto. José María Álvarez-Pallete protagonizará el miércoles junto al presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, un encuentro bajo el título El futuro no espera. Su presencia no es menor. El que fuera máximo ejecutivo de Telefónica, cuyo relevo al frente de la compañía generó una notable controversia en el sector, reaparece en Zaragoza para reflexionar sobre liderazgo, conectividad y el papel de la tecnología en la economía global. Una conversación que, más allá del contenido, introduce un elemento de actualidad y expectación a este foro.

La inteligencia artificial toma el escenario

El núcleo del programa vuelve a pivotar sobre la inteligencia artificial, convertida ya en columna vertebral de la transformación empresarial. Desde Microsoft, su presidente en España, Paco Salcedo, abordará el tránsito “de la disrupción al compromiso”, poniendo el foco en la necesidad de una IA responsable basada en confianza, transparencia y seguridad. Una idea que conecta con el debate global sobre el uso ético de estas herramientas.

En paralelo, Suzana Curic, responsable de Amazon Web Services en España y Portugal, llevará el debate un paso más allá con la llamada Agentic AI, una evolución de la inteligencia artificial que redefine la toma de decisiones empresariales y anticipa cómo serán los liderazgos corporativos de las próximas décadas.

El auge de los centros de datos, clave en la ola inversora que vive Aragón, tendrá también un papel protagonista. ACS es una de las multinacionales que está impulsando este tipo de instalaciones en la comunidad y estará representada en The Wave por Juan Santamaría, CEO del gigante global de la construcción y las infraestructuras que preside Florentino Fernández. Abordará el papel de las infraestructuras críticas en la cuarta revolución industrial, en un contexto geopolítico donde la soberanía digital y la resiliencia de las redes se han convertido en factores estratégicos.

En esa misma línea, Begoña Villacís analizará los centros de datos como la “casa” de la inteligencia artificial. Lo hará como directora ejecutiva de Spain DC, la patronal española de este sector, cargo que asumió hace un año tras su salida del mundo de la política, donde fue una figura clave de Ciudadanos

La dimensión energética y global llegará de la mano de Jianqing Pan, presidente de TDG Group, compañía tecnológica china especializada en soluciones de almacenamiento energético y baterías que cuenta con un centro de trabajo en Zaragoza. En su ponencia, ofrecerá su visión sobre la convergencia entre inteligencia artificial y transición energética, en un momento de competencia creciente entre bloques económicos.

Japón, invitado y espejo tecnológico

La edición de 2026 incorpora además un marcado acento internacional con Japón como país invitado. Empresas como NTT Data, Hitachi o Casio protagonizarán una de las jornadas clave en el escenario Planet Zero, donde se abordarán los límites actuales de la tecnología y las vías para superarlos.

Destaca la intervención de Sean Lawrence, responsable del desarrollo del concepto IOWN en NTT Data,, que plantea sustituir la electrónica por tecnología óptica para responder al crecimiento exponencial del consumo de datos. Junto a él, expertos de firmas japonesas analizarán cuestiones como la robótica industrial, la sostenibilidad o la brecha de género en el ámbito STEM.

Del automóvil a la economía del creador

El programa se abre también a otros sectores en transformación. Desde el automóvil, con la visión de Porsche sobre el futuro de la industria europea, hasta el comercio digital con Shein, pasando por el turismo con Airbnb o la salud con Novartis.

El broche final del congreso tendrá también un formato singular. Jordi Wild, uno de los grandes referentes del ecosistema digital en habla hispana y creador de The Wild Project, no ofrecerá una ponencia al uso, sino que protagonizará una conversación en profundidad junto al Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra en la reserva, especialista en estrategia, geopolítica y comunicación. La participación del divulgador y autor de referencia en el análisis del poder global será de carácter desinteresado.

No será, en cualquier caso, un diálogo improvisado. Ambos mantienen desde hace años una relación profesional consolidada. Baños ha sido entrevistado en varias ocasiones en los formatos de Jordi Wild, donde sus conversaciones han alcanzado millones de visualizaciones al abordar, con profundidad y sin filtros, cuestiones clave sobre tecnología, poder y sociedad.

Ese precedente anticipa un cierre de alto voltaje, en el que la mirada del creador digital y el análisis estratégico del coronel se cruzarán para interpretar el mundo que viene, lo que refuerza el tono intelectual de un cierre que buscará ir más allá del espectáculo.

En la antesala del congreso, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, subrayó durante su visita al montaje que The Wave aspira a superar el listón de ediciones anteriores y consolidarse como un espacio “influyente” en la conversación tecnológica. Destacó que Aragón será durante tres días “el epicentro de la atracción de talento y del intercambio de excelencia”, en un evento que ya ha superado los 15.000 inscritos antes de abrir sus puertas y que, a su juicio, marcará “la trayectoria del desarrollo tecnológico y digital de los próximos meses”.

El resultado es un cartel que funciona como mapa del presente tecnológico, pero también como anticipo del futuro inmediato. Más allá de nombres y ponencias, The Wave vuelve a plantearse como un espacio donde no solo se analiza la tecnología, sino donde se empieza a construir. Zaragoza se prepara así para tres días en los que la conversación global aterriza en clave local.