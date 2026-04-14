Más de 35 empresas aragonesas exhiben sus productos agroalimentarios en el Salón Gourmets de Madrid

Aragón refuerza su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales con su participación en el Salón Gourmets, la principal feria europea de alimentación y bebidas de alta calidad, donde presenta su oferta bajo la marca 'Aragón, Sabor de verdad'. La comunidad autónoma cuenta con un espacio institucional de 300 metros cuadrados en IFEMA Madrid en el que participan 17 empresas agroalimentarias, a las que se suman otras 18 firmas aragonesas con expositor propio, con el objetivo de mostrar la diversidad, calidad e innovación del sector, ha informado el Gobierno de Aragón.

Durante la visita al expositor este martes, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, ha destacado que el Salón Gourmets constituye "una plataforma estratégica" para mejorar la visibilidad de los productos aragoneses y consolidar su presencia en mercados cada vez más exigentes.

La representación aragonesa abarca sectores clave como el vitivinícola, con vinos de denominación de origen; el cárnico, con productos como el ternasco; los aceites de oliva virgen extra; la trufa y derivados; así como elaboraciones tradicionales y propuestas innovadoras de la industria agroalimentaria.

La marca 'Aragón, Sabor de verdad' actúa como sello común para reforzar la identidad del sector, garantizando el origen, la calidad y la autenticidad de los productos, al tiempo que proyecta una imagen cohesionada en el exterior.

La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada para impulsar la competitividad del sector y favorecer su internacionalización.

El sector agroalimentario aragonés representa en torno al 15% del Producto Interior Bruto regional y genera más de 55.000 empleos. Además, en 2025 superó los 3.500 millones de euros en exportaciones, consolidándose como uno de los principales motores económicos de la comunidad.

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El Salón Gourmets reúne a más de 2.000 expositores, cerca de 55.000 productos y alrededor de 110.000 visitantes profesionales procedentes de más de 90 países, lo que lo convierte en un escaparate clave para la proyección internacional del sector.