Aarón, un alumno de Zaragoza con dificultad de aprendizaje: "Si me han criticado por ir a diversificación, no lo veo grave. Se ríen solos"

Apenas ha pasado un año desde que Aarón, un alumno con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad intelectual, terminó Secundaria en el instituto Virgen del Pilar de Zaragoza. La describe como una etapa buena, sin grandes problemas de convivencia y con el programa de alumnado ayudante grabado en la memoria por los grandes beneficios que recuerda de él. Ahora, superadas ya Matemáticas e Inglés, las materias que más dificultades le supusieron durante la ESO, echa la vista atrás y expresa: "No recuerdo que me hayan criticado o se hayan reído por estudiar en el grupo de diversificación, pero si lo han hecho no lo veo un problema grave. Se ríen solos".

Aarón, que ahora tiene 18 años, estudió los dos primeros cursos de la ESO en una clase ordinaria en la que había en torno a 20 estudiantes. Fue en el cambio de primero a segundo cuando notó mayor diferencia de nivel. "De uno a otro hay un paso, la verdad. Al principio, y algo que creo que está muy bien por parte del profesorado, repasan lo que has dado en Primaria y te lo recuerdan para que tengas el camino guiado. El cambio grande es de 1º a 2º, que es ya la entrada definitiva al instituto", comparte.

Recomendado por sus docentes, en 3º y 4º de Secundaria cursó el programa de diversificación curricular. El joven explica que este "ayuda a los alumnos que tienen problemas a pasar las materias". "Es un grupo de 10 o 12 alumnos, entonces el profesor tiene menos problema en ayudar, porque tiene menos estudiantes, y además puede ser una ayuda más detallada, pasar más tiempo contigo y que sea más efectivo", expone. Él no conocía cómo funcionaba el grupo cuando el profesorado se lo planteó, pero aceptó. Le informaron de cómo se trabajaba en esa "nueva estructura estudiantil" y, de nuevo, se integró en ella sin dificultad. "Es moverte en un terreno nuevo que tiene los mismos caminos", apunta.

"En diversificación, las materias en vez de darse por separado estaban agrupadas", indica, y lo desarrolla: "Por ejemplo, estaba el ámbito práctico, que era Tecnología; el sociolingüístico, que era Lengua, Inglés e Historia, y el de Ciencias, que era Matemáticas, Biología y Física y Química. Un mismo profesor te daba una, dos o tres asignaturas". Aarón sostiene que entre todas ellas se abarcaba el currículo "del curso entero", y subraya que, al estar divididas en estas áreas, "está mejor estructurado que un grupo normal (ordinario)". "Es más fácil por la estructura, está mejor construido", afirma.

Aarón recuerda "livianos" los dos últimos cursos de Secundaria, en los que tuvo que enfrentar algún problema leve que según cuenta solucionó siempre "hablando". También tuvo una muy buena convivencia con alumnos y docentes durante los dos primeros años de la ESO. En 2º participó en el programa alumnado ayudante, que consiste en que los estudiantes de segundo curso ayuden a los más pequeños del instituto. "El alumnado de 1º de Secundaria, cuando tiene un problema académico, puede pedir ayuda al profesor y al alumno ayudante, con lo cual es algo muy eficaz si tiene un problema con la materia. También ayuda emocionalmente, y a reaccionar con buenas formas", indica. Él fue alumno ayudante.

"Fue una buena experiencia"

"A mí, sobre todo, me tocó ayudar a alumnos de forma emocional. Fue una buena experiencia", remarca el joven, que considera que es un programa "muy imprescindible" en Secundaria. Por eso, aunque en 3º de ESO no se apuntó, siguió siendo un apoyo para otros estudiantes. "Es algo que, si estás un año, te apoya y motiva a seguir ayudando a las demás personas", expresa.

Por eso, considera que sería "interesante" extender este programa al horario de tardes, que es él que tiene él desde el pasado septiembre (2025), cuando comenzó un grado medio de Electromecánica de Maquinaria en el mismo instituto, el Virgen del Pilar. Aarón comparte que en su grupo de FP (Formación Profesional) son entre 20 y 23 alumnos, por lo que "hay mucha más gente que en diversificación", y detalla que, aunque "hay alumnos que piensan que es solo motores, mecánica y demás, no es así". "Das lo de la ESO pero más estructurado y técnico", afirma, y agrega que las matemáticas son "más técnicas que en Secundaria" y "no es fácil".

"No me costó mucho adaptarme, pero se nota diferencia", admite. De ahí su apuesta por ampliar el programa de alumnado ayudante a la jornada de tarde. "Igual hay más estudiantes como yo que necesitan ayuda y, así, pueden tener mejores resultados académicos", desliza, y recuerda que es una medida que puede resultar beneficiosa para profesores y alumnos dado que los grupos de FP son amplios. "Es lo mismo que en la ESO. Al profesorado le va a costar mucho más ayudarte porque hay más alumnos", señala.

Lo que también tiene claro Aarón es que, aunque se haya encontrado durante alguna dificultad en este comienzo del grado medio, va a continuar con él y trabajará por recuperar las materias "poco a poco". "Quiero aprender de esto porque me va a venir bien. El conocimiento siempre viene bien", concluye.