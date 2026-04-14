Ambar lanza la primera cerveza probiótica del mundo: "El reto era no comprometer la experiencia cervecera”

Ambar vuelve a adelantarse al mercado. La cervecera zaragozana ha presentado Ambar Triple Zero Probiótica, la primera cerveza del mundo sin alcohol, sin azúcar y con probióticos activos capaces de llegar vivos al intestino. Se trata de un hito que conecta dos mundos hasta ahora separados: el disfrute cervecero y las nuevas tendencias de bienestar ligadas al cuidado de la microbiota.

Este lanzamiento refuerza el papel de Ambar como "una de las compañías más innovadoras del sector", afirman en una nota. En 1976 fue la primera en elaborar cerveza sin alcohol en España. En 2011 desarrolló la primera sin alcohol y sin gluten del mundo. Y en 2022 lanzó Ambar Triple Zero, 0,0 alcohol y 0 azúcar. Hoy da un paso más en esa misma dirección.

“Hace 50 años imaginamos que era posible una cerveza sin alcohol. Ahora volvemos a cuestionar los límites de la cerveza”, afirma Sergi Martínez, director de marketing de Grupo Agora. “Nuestra ambición es clara: innovar sin renunciar a lo esencial, que una cerveza siga siendo una cerveza”.

Una innovación técnica al servicio del sabor

Ambar Triple Zero Probiótica parte del proceso de elaboración de Ambar Triple Zero Tostada, basado en fermentaciones completas en las que todos los azúcares del mosto se transforman en alcohol. Posteriormente, este alcohol se elimina mediante un sistema de destilación a alto vacío y baja temperatura, que permite conservar el sabor, el cuerpo y el aroma característicos. El resultado es una base sin azúcares residuales, condición imprescindible para incorporar probióticos viables.

La cepa utilizada, Bacillus subtilis HU58, desarrollada por NOVONESIS —multinacional europea de biotecnología, líder mundial en su sector—, se encuentra en forma de esporas, una estructura natural que le permite resistir el paso por el estómago y activarse en el intestino, donde ejerce su función sobre la microbiota, siendo esto posible por la ausencia de azúcares de Ambar Triple Zero.

“El reto no era añadir probióticos, sino hacerlo sin comprometer la experiencia cervecera”, explica Antonio Fumanal maestro cervecero y responsable de I+D. “Si no sabe a cerveza, no es cerveza. Ese era el límite”.

Cerveza y nuevos hábitos de consumo

La nueva Ambar Triple Zero Probiótica responde a una evolución clara en los hábitos de consumo, marcada por la búsqueda de opciones sin alcohol y alineadas con estilos de vida equilibrados. El segmento sin alcohol representa ya el 14% del consumo cervecero en España, consolidándose como una de las principales palancas de crecimiento del sector.

“Cada vez más consumidores quieren elegir cómo, cuándo y qué consumen, sin renunciar al disfrute”, señala Martínez. “Esta cerveza nace precisamente para dar respuesta a esa demanda”.

El lanzamiento se produce en un momento especialmente simbólico: el 50 aniversario de Ambar Sin, la primera cerveza sin alcohol de España. Medio siglo después, la compañía mantiene intacta la misma vocación pionera que la llevó a imaginar una categoría que entonces no existía.

Durante la presentación de este singular lanzamiento, Sergio Elizalde, CEO de Grupo Agora ha dicho que “la coherencia de Ambar no está solo en lo que hacemos, sino en por qué lo hacemos”, para añadir que “estamos aquí para rehacer el mundo de la cerveza sin perder su esencia”.

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Ambar Triple Zero Probiótica se comercializa en lata de 33 cl a un precio recomendado de 0,97 €, disponible en el canal de alimentación.