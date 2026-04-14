Aragón duplica en 20 años la inversión en Educación Especial: se alcanzaron los 100 millones en 2025

El aumento progresivo de alumnos con necesidades educativas específicas se ha reflejado, paulatinamente, en los presupuestos de Aragón. Tanto es así que, en apenas 20 años, la partida destinada a la Educación Especial prácticamente se ha duplicado en la comunidad, según los datos publicados en el portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, donde se recoge la evolución de las cuantías de la inversión educativa desde el año 2006. Así, en el último presupuesto aprobado se definió una inversión de algo más de 100 millones de euros para este ámbito frente a los 55 que se destinaron en 2006, cuando la realidad de estos alumnos era mucho menos conocida, había un menor número de diagnósticos y también una menor concienciación y sensibilidad social con la necesidad de atender la diversidad en las aulas.

La partida destinada en 2025 es la más alta de la serie histórica, pero ha habido dos momentos en estas dos décadas en las que los presupuestos para la Educación Especial fueron recortados por gobiernos de distinto signo político. Es el caso, por un lado, del acusado descenso durante tres ejercicios consecutivos, 2011, 2012 y 2013, durante el mandato de la popular Luisa Fernanda Rudi, en una época marcada por la grave crisis económica después del estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahí, los fondos pasaron de más de 67 millones de euros a 60 (en 2012 y 2013), y no se recuperó la inversión hasta los presupuestos de 2016, los segundos de Javier Lambán en su primera legislatura, superando la barrera de los 70 millones de euros.

Pero también se redujeron los fondos para la Educación Especial en los ejercicios 2022 y 2023, durante el mandato del propio Lambán, en la recta final del cuatripartito con el PAR, CHA y Podemos, donde los presupuestos pasaron de contemplar 95 millones en 2021, a 92 en 2022 y a 90 en 2023. Salvo en estos dos años, desde 2014, cuando se invirtieron algo más de 62 millones de euros, la tendencia había sido al alza en todas las cuentas autonómicas. Y en los dos últimos años con el popular Jorge Azcón en el Pignatelli, el presupuesto autonómico ha crecido en 8 millones, llegando al hito de los 100 en 2025.

De esta partida, la mayor cuantía se destina, como es habitual, a los gastos de personal, una de las grandes demandas de los colegios y las familias del alumnado con necesidades educativas especiales, que sigue quedándose escaso a pesar del aumento de los presupuestos año tras año. En concreto, en 2025 fueron 89 millones de euros. A ello se añaden 1,2 millones en gastos en bienes corrientes y servicios, y otros 9,6 millones, para transferencias corrientes. La mayoría de estos fondos son propios del Gobierno de Aragón, y la aportación de la Administración Central se limita a 1,4 millones den euros en 2025.

Sin embargo, los fondos del Ministerio de Educación también se han multiplicado para la Educación Especial en los últimos años. Según los datos recogidos por el Ministerio de Hacienda, en los últimos veinte años, la partida se ha más que duplicado, pasando de los 920 millones de euros en 2006, a 2.004 millones de euros para todo el país en 2024, en línea también de la mayor concienciación y conocimiento de las necesidades especiales de los alumnos. El gran impulso presupuestario a la Educación Especial por parte del Gobierno de España se detecta en los últimos seis años, ya que desde 2019 los fondos han subido en más de 500 millones de euros, lo que representa un 28% más solo en ese periodo.

Los conciertos en Educación Especial

Por otro lado, también ha crecido la inversión con fondos públicos en los centros privados de Educación Especial en Aragón, es decir, los conciertos para la Educación Especial. Según los datos del Ministerio de Hacienda, Javier Lambán incrementó un 69% los fondos a la concertada en este ámbito en sus ocho años de mandato (desde 2015 hasta 2023), pasando de los 4,9 millones que destinó Rudi a la concertación en Educación Especial a los 8,3 que dedicó Lambán.

Fue la partida para la concertada que más creció durante estos dos mandatos socialistas, muy por encima del incremento que registraron también los presupuestos para la concertada en Educación Primaria (del 28%, pasando de 67,7 millones en 2015 con Rudi a 86,7 millones en el último presupuesto de Lambán, en 2023); y del 41,4% que creció la inversión en la etapa de Educación Secundaria (pasando de los 63,2 millones del último año de Rudi a los 89,4 en el último de Lambán).

Por su parte, en los presupuestos aprobados por Jorge Azcón y Vox en 2024, el incremento fue del 10,44%, pasando de esos 8,3 millones que destinó Lambán, a 9,2 millones. Es el ámbito educativo en el que el líder del PP ha incrementado menos los conciertos, puesto que en Educación Primaria han subido un 13% (pasando de 86,7 a 98,1 millones de euros) y en Secundaria, un 10,6% (de 89,4 millones a 98,9).

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Cabe recordar que, en los últimos diez años, los sucesivos Gobiernos autonómicos han incrementado el 70 millones la financiación destinada en Aragón a los conciertos educativos.